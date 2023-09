Schöne neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts, die du kennen solltest

Arbeit ist das halbe Leben. Aber was machen wir mit dieser Hälfte? Karriere oder Glück; Excel oder Emotionen; deutsche Vita oder Dolce Vita – oder geht das vielleicht alles zusammen? Diesen Fragen widmet sich der neue „Work Work Work“-Podcast von Sara Weber. Die Münchnerin ist gestandene Journalistin, war Redaktionsleiterin von Linkedin DACH und ist spätestens seit ihrem Bestseller Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten? eine der wichtigsten Stimmen in der Debatte rund um die Arbeitswelt der Zukunft.

Anzeige Anzeige

„Wir alle kennen das Gefühl: Wie soll ich Arbeiten und gutes Leben unter einen Hut bringen?“, so Weber im Gespräch mit t3n. „Mich interessieren die vielen Storys hinter dem nüchternen Lebenslauf: Was ist mit den Erfolgen, den Neuanfängen, den Karriereknicks und den Problemen mit der Work-Life-Balance?“ Jede Woche spricht sie darüber mit interessanten Gästen. Unter anderem mit Youtube-Heimwerkerin Laura Kampf, dem Psychologen und TV-Host Leon Windscheid sowie der Microsoft-Managerin Magdalena Rogl.

Doch Sara Weber ist mit ihrem Podcast längst nicht allein. Auch andere Podcaster beschäftigten sich mit der Art und Weise, wie wir arbeiten. Ein Klassiker, der bereits auf über 350 Folgen verweisen kann, ist der populäre „On the Way to New Work“-Podcast von Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Der Inhalt des Podcasts „fängt bei der Sinnsuche an, geht über neue Organisationskonzepte zur Selbstorganisation oder zu agilen Methoden bis hin zu Fragen nach den Tools, die unsere Gesprächspartner einsetzen“, sagt Trautmann t3n.

Anzeige Anzeige

Die Hamburger reden sich quer durch die arbeitende Gesellschaft. Zu den wohl spannendsten Gästen zählen der Philosoph und New-Work-Begründer Frithjof Bergmann, der Autor des Grundlagenwerks für selbstorganisiertes Arbeiten Reinventing Organizations, Frederic Laloux, sowie die Harvard-Business-School-Professorin Amy C. Edmondson, auf die das Psychological-Safety-Konzept für erfolgreiche Teamarbeit zurückgeht. Wer sich mit Themen der neuen Arbeitswelt beschäftigen will, kommt um diese Protagonisten nicht herum.

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) Podcasts zum Folgen

In den letzten zehn Jahren ist die Frage danach, wie wir in Zukunft arbeiten wollen, immer drängender geworden. Und mit der Dringlichkeit hat eine Vielzahl an Podcasts das Licht der Welt erblickt, die getreu dem „Each one teach one“-Motto das Lernen von und mit anderen Experten in den Vordergrund stellt. In der Bildergalerie haben wir einige der populärsten Arbeitswelt-Podcasts für euch kuratiert – ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber mit freundlicher Einladung, uns auch in den Kommentaren von weiteren Shows zu erzählen.

Anzeige Anzeige

10 Bilder ansehen Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle:

Mehr zu diesem Thema Podcast Management New Work