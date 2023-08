Vorbild iPhone: Pixel 8 soll deutlich länger Updates erhalten

Obwohl Google für die Entwicklung von Android verantwortlich ist, bietet es für die hauseigenen Pixel-Smartphones nicht den längsten Updatez-Zeitraum. Das soll sich mit dem Pixel 8 und 8 Pro, die im Laufe des Oktobers mit Android 14 ab Werk vorgestellt werden, ändern.

Denn der Hersteller plant nach Informationen von 9 to 5 Google, an Samsung, seit Jahren ungekrönter Update-King, bei Android-Updates vorbeizuziehen. Derzeit bietet Google seit dem Pixel 6 (Test) drei große Android-Updates und zwei weitere Jahre Sicherheitspatches.

Samsung auf der anderen Seite garantiert für viele seiner Galaxy-Modelle vier große OS-Updates und wie Google fünf Jahre Sicherheitspatches. Das heißt, Samsungs Smartphones erhalten ein großes Update mehr.

Damit lassen sich die Geräte beider Hersteller zwar sicher für fünf Jahre nutzen – zumal viele neue Android-Funktionen nicht mehr ausschließlich über neue große System-Updates, sondern per Google-Play-Dienste verteilt werden –, dennoch kommen einige Features, nicht zuletzt Änderungen am User-Interface, immer noch über die einmal pro Jahr verteilten großen Android-Versionen.

Pixel-Smartphones: Google kommt nicht an Apples iPhones heran

Einen längeren Atem als Google und Samsung hat in Sachen Updates zum Teil immer noch Apple mit seinen iPhones. Die erhalten in der Regel – ohne Update-Versprechen – fünf bis sechs Jahre lang große iOS-Versionen. So bekommt etwa das iPhone XS, das im September 2018 mit iOS 12 veröffentlicht wurde, im Herbst das (wohl letzte) große Update auf iOS 17. Derweil erhalten selbst das iPhone 6S und 7 aus den Jahren 2015 und 2016 immer noch relevante Sicherheitsupdates, während sie auf iOS-Version 15 verharren. Bei Apple erhalten einige Modelle also gar bis zu acht Jahre Updates.

Der Vergleich zeigt, dass Google und Samsung recht gut aufgestellt sind, jedoch kommen sie noch nicht ganz an Apple heran. Glaubt man den Quellen von 9 to 5 Google, wird sich das ändern: So wolle der Hersteller Samsung überholen und gar mit Apple mithalten.

Inwieweit Google die Update-Garantie erhöhen wird, verrät die Quelle nicht. Allerdings wären allein fünf Jahre an Android-Updates parallel zu den monatlichen Sicherheitspatches ein großer Sprung, um Samsung zu überholen. Ein solcher Vorstoß in Sachen Update-Strategie wäre im Grunde längst überfällig.

Kennt ihr diese Android-Funktionen?

