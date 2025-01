Wenn es beim Zocken heiß hergeht: Neuer Razer-Stuhl kühlt Gamer-Hintern

Mittlerweile ist es schon fast Tradition, dass Zubehörhersteller Razer auf der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas ungewöhnliche Prototypen vorstellt, von denen es einige auch zur Serienreife bringen. Neuester Wurf: Project Arielle. Dabei handelt es sich um einen Gaming-Stuhl mit aktiver Temperaturregelung.

Anzeige Anzeige

Integrierte Heiz- und Kühltechnologie

Razer bezeichnet das Ganze als „ersten Gaming-Stuhl der Welt mit integrierter Heiz- und Kühltechnologie“. Falls das stimmt, stellt sich die Frage, warum bisher noch kein Hersteller auf die Idee gekommen ist. Und, ob es sich dabei um mehr handelt als einen Marketing-Gag.

Konkret soll Project Arielle im Kühlmodus eine Absenkung der gefühlten Temperatur um zwei bis fünf Grad erreichen. Das ist sicher besonders im Sommer nützlich, wenn man beim intensiven Zocken ins Schwitzen kommt.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ausgiebige Strategieduelle in langen Winternächten lassen sich dagegen potenziell leichter ertragen, wenn man die ebenfalls in den Razer-Stuhl eingebaute Heizung aktiviert. In diesem Modus kommt 30 Grad warme Luft aus dem Lüftungssystem.

Gaming-Stuhl kühlt, heizt und leuchtet

Als kleine Spielerei hat Razer dem Stuhl neben der Temperaturregelung auch eine Beleuchtung eingebaut. Ist das Kühlsystem eingeschaltet, leuchtet der Gaming-Stuhl blau. Im Heizmodus wird auf orange-rot umgestellt. Ansonsten leuchtet der Stuhl in Razer-Grün, wie die Futurezone schreibt.

Anzeige Anzeige

Die Bedienung für die Temperaturregelung findet sich rechts neben der Sitzfläche. Das System benötigt freilich Energie, sodass Project Arielle an die Steckdose angesteckt werden muss. Immerhin soll eine Fallsicherung dafür sorgen, dass das entsprechende Kabel problemlos gelöst wird, sollte man darüber stolpern oder sich mit dem Stuhl im Eifer des Gefechts zu weit von der Steckdose entfernen.

Prototyp basiert auf Fujin-Reihe

Ob Gaming-Fans Project Arielle irgendwann einmal kaufen können, ist noch nicht klar. Die Chancen stehen aber ganz gut, da das System auf einem schon bestehenden Stuhl basiert. Günstig wird das Ganze aber sicher nicht: Der Gaming-Stuhl Razer Fujin Pro kostet im Razer-Shop aktuell 1.199,99 Euro.

Anzeige Anzeige

5 Bilder ansehen VR-Headsets: 5 Dinge, die ihr vor dem Kauf wissen solltet Quelle:

Zu den Produkten, die als Konzepte vorgestellt und später auf den Markt kamen, gehört etwa das Gaming-Tablet Edge, das sein Debüt als Project Fiona gefeiert hatte. Für viel Aufsehen hatte auch Project Hazel gesorgt. Die Atemschutzmaske war später als Zephyr offiziell gelauncht worden.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review CES