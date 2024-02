Renault R5: Autolegende kehrt als E-Flitzer im Retro-Design zurück

In den Jahren zwischen 1972 und Ende 1996 setzte der französische Autobauer Renault über neun Millionen R5 ab. Anfang der 1970er-Jahre mauserte sich der Kleinwagen ob seines unverwechselbaren Designs und des günstigen Preises sowie des geringen Verbrauchs schnell zum Erfolg.

Neues E-Auto mit Retro-Charme des R5

An diesen will Renault jetzt offenbar mit der elektrischen R5-Neuauflage anknüpfen. Der Renault 5 E-Tech Electric orientiert sich beim Design an den Retro-Charme des Vorgängers, kommt etwa mit eckigen Scheinwerfern und breiten Radkästen.

Der als Stadtflitzer ausgelegte Renault 5 E-Tech Electric soll je nach Modell und Akkukapazität bis zu 300 Kilometer (40 Kilowattstunden) oder bis zu 400 Kilometer (52 Kilowattstunden) weit kommen. Das E-Auto verfügt über ein 11-Kilowatt-Wechselstromladegerät, das bidirektionales Laden ermöglicht.

Bidirektionales und Schnellladen unterstützt

Damit kann die Batterie innerhalb von 3,5 beziehungsweise 4,5 Stunden von zehn auf 100 Prozent aufgeladen werden. Beim DC-Schnellladen mit 80 oder 100 Kilowatt Ladeleistung sinkt die Ladedauer auf 30 Minuten, um die Batterie von 15 auf 80 Prozent zu laden.

Der Renault 5 E-Tech Electric ist 3,92 Meter lang, der Radstand misst 2,54 Meter. Das Gewicht beläuft sich auf unter 1.500 Kilogramm. 500 Kilogramm Anhängelast sind zusätzlich möglich.

Im Inneren finden sich zwei horizontale 10-Zoll-Bildschirme, einer für die Anzeige der wichtigen Fahrinformationen, der andere für die Steuerung von Multimediainhalten. Renault setzt auf das sogenannte Open-R-Link-System mit Google-Diensten wie Assistant, Maps und Play-Store.

Renault bringt KI-Avatar ins E-Auto

Mit dem Avatar Reno integriert der Autohersteller zudem einen KI-Avatar in das E-Auto. Dieser soll unter anderem Fragen beantworten, die normalerweise an den Kund:innendienst gerichtet werden.

Renault weist daraufhin, dass das neue E-Auto inklusive Batteriepaket komplett in Frankreich produziert werde. Zu einem Einstiegspreis ab 25.000 Euro soll der Renault 5 E-Tech Electric Ende 2024 auf den Markt kommen.

Ablösung für Erfolgsstromer Zoe

Der E-Kleinwagen soll übrigens den Renault Zoe ablösen, wie adac.de berichtet. Der zu den meistverkauften Elektroautos in Europa gehörende Kleinwagen wird nach rund zwölf Jahren Produktionszeit nicht mehr hergestellt.

