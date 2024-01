Zur Vorstellung des Galaxy S24: Samsung lockt mit 50 Euro Rabatt

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Knappe zwei Wochen früher als die Galaxy-S23-Serie Anfang 2023, wird Samsung seine Nachfolgermodelle in Form des Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra schon am 17. Januar 2024 präsentieren. Der Teaser zum Event bestätigt abermals, dass Samsungs kommende Geräte als „KI-Phones“ vermarktet und von „Galaxy AI“ unterstützt werden.

Mit KI: Samsung Galaxy S24 will „neuen Standard“ setzen

Schon vor einigen Wochen deutete sich der 17. Januar als Termin für das Galaxy-S24-Event an – mit der offiziellen Ankündigung haben wir jetzt Gewissheit, wann die Konkurrenz zu Apples iPhone 15 Pro (Test) und Googles Pixel 8 Pro (Test) das Licht der Welt erblicken wird.

Wie der Event-Ankündigung zu entnehmen ist, will Samsung mit der nächsten Galaxy-S-Serie „den Standard für unser bisher intelligentestes mobiles Erlebnis“ setzen. Sie habe „das Potenzial, zu verändern, wie wir leben, uns verbinden und wie wir gestalten“, so der Hersteller.

50 Euro Rabatt für Livestream-Gucker

Live ansehen könnt ihr euch das Event ab 19 Uhr auf der Website von Samsung. Der Hersteller lockt sogar mit einem Rabatt: Wer sich mit seiner Mail-Adresse für die Veranstaltung anmeldet, kann sich 50 Euro „Sofortabzug“ sichern.* Was damit genau gemeint ist, will Samsung erst am 17. verraten. Man darf aber davon ausgehen, dass es sich um einen Rabatt für das S24 oder eines der Schwestermodelle handelt. Laut Samsung-Website will das Unternehmen „Voucher-Codes und Angebotsdetails“ am Veranstaltungstag folgen lassen. Das Angebot gelte jedoch im Zeitraum vom 17. bis 30. Januar.

Galaxy S24 mit Galaxy AI und mehr KI

Dass Samsung sich mit den neuen Modellen gegen Apple in Stellung bringen will, erkennt man unter anderem daran, dass das Haupt-Event in San Jose stattfinden wird. Denn Apples Hauptquartier ist sich nicht weit entfernt. Allerdings ist auch Googles Zentrale in der Nähe, was angeblich damit zusammenhängen könnte, dass Google auf der KI-Seite ein wenig die Finger mit im Spiel haben soll.

Im Dezember erklärte Samsung uns, dass bei den kommenden Smartphones nicht nur Samsungs eigene Galaxy AI an Bord sein wird, sondern es soll auch weitere KI-Funktionen geben. Im Unterschied zu Samsungs Galaxy AI, die direkt auf dem Smartphone ausgeführt werden soll, beziehe das Unternehmen weitere Dienste aus der Cloud und habe dafür Partnerschaften geschlossen.

Offizielle Partner sind nicht nicht kommuniziert worden. Auf einer Präsentationsfolie deutete sich aber an, dass Google dabei ist, und Samsungs Galaxy S24 offenbar Googles ChatGPT-Konkurrenten Gemini ins Boot holt.

Älteren Gerüchten zufolge soll das Galaxy S24 Ultra ein Gehäuse aus Titan bekommen – zuerst hatte Apple dieses Material für das iPhone 15 Pro eingeführt. Es dürfte kein Zufall sein, dass auch der südkoreanische Branchenprimus auf dieses Material setzt.

Was die neuen Smartphone-Modelle noch an Bord haben und wie sie aussehen sollen, erfahrt ihr in unserem großen Roundup zum Galaxy S24.

