Wie beim Pixel 8: Samsung soll Update-Laufzeit bei Galaxy S24 erhöhen

Mit seinen neuen Galaxy-Smartphones will Samsung Apples iPhone 15 und Googles Pixel 8 Paroli bieten. Am Mittwoch, 17. Januar 2024, ist es so weit. Im Anschluss an die CES 2024 soll auf einem Unpacked-Event die neue Galaxy-S24-Serie offiziell enthüllt werden.

Samsung Galaxy S24: Neue Infos kurz vor Release

In den vergangenen Wochen und Monaten sind bereits viele Details zu Design und Funktionen geleakt worden. Sogar die Euro-Preise sind schon bekannt – so die Informationen denn stimmen. In letzter Minute gibt es jetzt aber noch einmal eine neue Runde Infos aus der Gerüchteküche.

Wie androidheadlines.com berichtet, soll sich Samsung nicht nur bei den KI-Funktionen ein Beispiel an Google und seinen Pixel‑8-Smartphones genommen haben. Auch bei der Laufzeit der Android-Updates diente wohl der Rivale als Vorbild.

Denn einem geleakten Werbefoto zufolge soll Samsung für Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra jeweils Android-Updates für mindestens sieben Jahre garantieren. Darin seien nicht nur Sicherheitsupdates inkludiert.

Auch neue Features und Versionsupdates für Android sollen demnach noch bis 2031 für die jetzt kommenden Smartphones ausgespielt werden. An anderer Stelle heißt es allerdings, dass die auf sieben Jahre ausgedehnte Update-Garantie sich nicht auf die Zahl der großen Android-Updates beziehe.

Wie bisher werde es vier große Android-OS-Updates geben. Lediglich die Dauer der Versorgung mit zusätzlichen Sicherheitsupdates werde von fünf auf sieben Jahre erhöht. Letzteres wäre ein deutlich kleinerer Schritt, aber immer noch von Vorteil für Langzeit­nutzer:innen und den Secondhand-Markt.

Verlangt Samsung Geld für KI-Funktionen?

Ein weiteres Gerücht dürfte Samsung-Fans derweil gar nicht gefallen. Angeblich könnte der südkoreanische Konzern ab 2025 für seine KI-Funktionen Geld verlangen. In welcher Form eine entsprechende Gebühr anfallen könnte, ist aber nicht bekannt. Ebenso wenig, ob es um spezielle Features geht.

Klar scheint bisher nur, dass Samsung für die Nutzung einiger KI-Funktionen einen Login verlangen könnte. Welche Funktionen das sind, ist nicht bekannt. Der Login mit dem Samsung-Account wäre dann aber eine Möglichkeit, etwa eine Abogebühr abzurechnen.

Samsungs Unpacked-Event wird live übertragen

Aber lassen wir uns doch am besten überraschen. Das Unpacked-Event wird am 17. Januar 2024, ab 19:00 Uhr, live auf der Samsung-Website, im Samsung-Newsroom und per Youtube übertragen.

Was die neuen Smartphone-Modelle laut den bisherigen Informationen an Bord haben und wie sie aussehen sollen, lest ihr in unserem großen Galaxy-S24-Round-up.