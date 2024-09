Samsung Galaxy 25 Ultra: Geleakte Renderbilder sollen neues Design zeigen

So könnte das Samsung Galaxy S25 Ultra aussehen. (Bild: Android Headlines; Onleaks)

Gerade erst hat Apple sein iPhone 16 und iPhone 16 Pro (Max) vorgestellt, schon sickern neue Informationen über Samsungs Galaxy S25 Ultra durch, das als direkte Konkurrenz aus dem Android-Lager betrachtet werden kann. Dem Leak zufolge könnte das Topmodell einen ringsum flachen Rahmen und abermals reduzierte Bezel unter Beibehaltung der Displaydiagonale erhalten. Damit könnte es etwas kleiner als das aktuelle Galaxy S24 Ultra (Test) werden.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Design mit Sony-Xperia-Anleihen

Android Headlines hat vom bekannten Leaker Steve „Onkleaks“ Hemmerstoffer CAD-Renderbilder erhalten, die das Galaxy S25 Ultra zeigen sollen. Da Hemmerstoffer seit Jahren mit seinen Leaks stets treffsicher ist, können wir davon ausgehen, dass wir es hier mit dem tatsächlichen Design des nächsten Topmodells zu tun haben dürften.

Auf den ersten Blick wirkt es von vorn und hinten wie ein Galaxy S24 Ultra, schaut man sich aber den Gehäuserahmen an, so ist er viel flacher und noch kantiger als jener des aktuellen Modells. Ein wenig erinnert das Design an Sonys Xperia-Modelle, die seit Jahren eine recht eckige Anmutung besitzen.

Galaxy S25 Ultra: Länger aber schmaler als der Vorgänger

Größer als das Galaxy S24 Ultra soll das neue Modell nicht werden: Laut Hemmerstoffer wird das Galaxy S25 Ultra 162,8 mal 77,6 mal 8,2 Millimeter (mm) groß sein. Zum Vergleich: das Galaxy S24 Ultra misst 162,3 mal 79,0 mal 8,6 mm, wodurch der Nachfolger zwar einen halben Millimeter länger, aber 1,4 mm schmaler und 0,4 mm dünner werden könnte.

Der Bildschirm soll dennoch weiterhin 6,8 Zoll in der Diagonale messen; durch Abmessungen legen nahe, dass sich das Seitenverhältnis verändern könnte. Neben den Rändern soll auch das Gewicht reduziert werden: Android Authority zufolge soll es nur 219 Gramm auf die Waage bringen und damit 13 Gramm weniger als das S24 Ultra dass 232 Gramm wiegt. Am Akku wird dem Bericht zufolge nicht gespart: Es soll weiterhin 5.000 Milliamperestunden groß sein.

Samsung Galaxy S25 Ultra mit Snapdragon 8 Gen 4 und Quad-Kamera

Als Prozessor setzt Samsung wie beim Vorgänger auf einen Qualcomm-Chip: Wie vorab berichtet, wird der Hersteller auf den Snapdragon-8-Gen-4-Chip setzen, der im Oktober von Qualcomm vorgestellt wird. Der kommende Chip wird auf Qualcomms eigene Oryon-Kerne setzen, die der Hersteller auch in den Snapdragon-Elite-Prozessoren für Notebooks verbaut.

Erste Benchmarks deuten darauf hin, dass die CPU-Leistung sowohl im Single- als auch im Multi-Core-Bereich Apple A18 Pro, der im iPhone 16 Pro (Max) zum Einsatz kommt, überragen. Ob dem tatsächlich so ist, werden wir erst später erfahren.

Android Authority ist ferner an erste Kamera-Details gelangt: Die rückseitige Quad-Kamera soll unter anderem einen neuen 50-Megapixel-Sensor für die Ultra­weit­winkel­kamera erhalten. Die weiteren Sensoren sollen denen des Galaxy S24 Ultra ähneln und sich aus 200-Megapixel-Weitwinkel, und zwei Telezoom-Kameras mit dreifacher (10 Megapixel) und fünffacher (50 Megapixel) Vergrößerung zusammensetzen.

Die Vorstellung des Galaxy S25 Ultra wird Anfang 2025 erwartet. Das Galaxy S23 Ultra und das Galaxy S24 Ultra wurden jeweils im Januar 2023 und 2024 vorgestellt. Für die nächste Generation, die sicherlich wieder stark auf KI-Fähigkeiten setzen wird, können wir ein ähnliches Zeitfenster ansetzen.