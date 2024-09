Galaxy S25: Samsung spielt angeblich wieder Prozessor-Ping-Pong

Nur Samsungs Galaxy S24 Ultra hatte in diesem Jahr einen Qualcomm-Chip an Bord. Beim Galaxy S25 könnte der Hersteller voll auf Qualcomm setzen. (Foto: t3n)

Samsung hat offenbar kein gutes Händchen mit seinen eigenen Prozessoren für Smartphones und Tablets. Schon im Juni kursierten Berichte, denen zufolge der Hersteller Probleme mit der nächsten Exynos-2500-Chipgeneration hat, die für das Galaxy S25 geplant sein sollte. Nun deutet sich an, dass der Hersteller abermals von seinen eigenen Chips Abstand nehmen muss.

Samsung Galaxy S25: Snapdragon 8 Gen 4 weltweit für alle Modelle?

Bei Samsung herrscht ein gewisses Chip-Ping-Pong, wenn es um die Galaxy-S-Familie geht. Beim Galaxy S23 (Test) setzte der Hersteller für all seine Modelle auf Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2, da die hauseigenen Prozessoren der Exynos-Serie als weniger energieeffizient und leistungsstark galten.

Anfang 2024 schien es so, als hätte der Hersteller seine Chip-Probleme ein wenig in den Griff bekommen. Denn zumindest das Galaxy S24 und S24 Plus hatten einen hauseigenen Prozessor an Bord, während das Topmodell Galaxy S24 Ultra (Test) mit Qualcomms Topchip Snapdragon 8 Gen 3 daherkam. Nun deutet sich abermals eine Kehrtwende an.

Auch wenn Samsung seine Chips in puncto Energieeffizienz und Leistung offenbar verbessert hat, berichten Quellen davon, dass die Ausbeute bei der Produktion des neuen Exynos-Chips, der für das Galaxy S25 geplant war, zu gering sei. Im Juni 2024 schrieb ZDNet, dass nicht einmal 20 Prozent der hergestellten System-on-a-Chips (SoCs) nutzbar seien – für eine Massenproduktion seien indes mindestens 60 Prozent notwendig.

Qualcomms Snapdragon 8 Gen 4 soll unter anderem mehr KI-Leistung liefern

Nun hat Samsung sich einem Bericht von Hankyung Korea Markets gegen den eigenen Chip für die S25-Reihe entschieden und plant, alle Modelle mit Qualcomms Snapdragon 8 Gen 4 auszustatten. Die neue Prozessorgeneration des US-Chipentwicklers wird im Oktober vorgestellt und soll im Drei-Nanometer-Verfahren bei TSMC produziert werden.

Es wird erwartet, dass Qualcomms nächste Chipgeneration „seine Kernleistung im Vergleich zum Vorgänger um mehr als 30 Prozent“ verbessert und auch die Rechenleistung für generative KI-Funktionen erhöht hat. Auch die höhere KI-Leistung ist laut Hankyung ein Grund, auf Qualcomms Chips zu setzen. Nur mit diesem Chip könne man mit Apples iPhone 16 in Sachen KI-Leistung aufschließen, so das Magazin.

Exynos 2500 angeblich für Samsung Galaxy Z Fold 7 und Flip 7

Laut Hankyung könnte Samsung die Produktion des Exnos 2500 nicht einstampfen. Stattdessen arbeite der Konzern an einer Optimierung der Produktion, um die Ausbeute zu erhöhen. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2025 könnte Samsung den Chip für seine nächste Foldable-Generation verwenden. Dies wäre indes äußerst unüblich.

Denn seit dem ersten Galaxy Fold verbaut Samsung in seinen Foldables Qualcomm-Chips. Ein Wechsel bei den Foldables auf die eigenen Exynos-SoCs wäre eine noch größere Überraschung als bei den Galaxy-S-Modellen. Angesichts dessen, dass die nächste Foldable-Generation noch fast ein Jahr entfernt ist, kann Samsung seine angebliche neue Ausrichtung auch noch einmal ändern.

