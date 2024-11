Schuldenfalle „Buy now, pay later“: Ebay führt Kauf auf Pump als neue Bezahloption ein

Der Markt für Zahlungen nach dem Prinzip „Buy now, pay later“, also im Prinzip Einkäufe auf Pump, ist milliardenschwer und wächst rasant. Schon jetzt soll rund jeder dritte Online-Kauf mit dieser Zahlungsoption beglichen werden.

Ebay lässt Kunden später bezahlen

Ebay reagiert auf den Trend und führt in Deutschland mit der Monatsabrechnung eine zusätzliche Methode zum späteren Bezahlen ein. Schon jetzt gibt es auf dem Online-Marktplatz verschiedene Zahlungsmethoden an, darunter auch einige klassische „Buy now, pay later“-Angebote.

Mit der jetzt startenden neuen Option sollen Käufer:innen bei Ebay ihre Online-Einkäufe in einer Sammelrechnung zusammenfassen können, die erst zum Monatsende erstellt wird. Anschließend bleiben noch 14 Tage Zeit, die Rechnung zu bezahlen.

Sechs Wochen Zeit fürs Bezahlen

Im äußersten Fall müssen Käufer:innen ihren Online-Einkauf also erst rund sechs Wochen später bezahlen. Das Ganze soll keine zusätzlichen Kosten nach sich ziehen – wenn pünktlich gezahlt wird.

Auch ein gesonderter Account für die Zahlungsabwicklung soll nicht notwendig sein. Verkäufer:innen bei Ebay erhalten ihr Geld derweil ohne zusätzliche Verzögerung ausgezahlt, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt.

Ebay sieht in der neuen Zahlungsoption einen Zugewinn an „Flexibilität und Kontrolle bei der Bezahlung“ für seine deutschen Nutzer:innen. Die Monatsrechnung biete den Käufer:innen eine weitere Möglichkeit, das eigene „Online-Shoppingerlebnis nach ihren Wünschen zu gestalten“.

Ebay: Zahlungsoption nach Kundenwunsch

Ebay zufolge würden sich Kund:innen eine unkomplizierte Lösung für die Zusammenfassung mehrerer Einkäufe wünschen. Diesem Wunsch sei das Unternehmen jetzt nachgekommen, so Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin von Ebay Deutschland.

Ebay arbeitet dabei mit Riverty zusammen, einem deutschen Zahlungsdienstleister aus der Bertelsmann-Gruppe. Die Firma unterstützt eigenen Angaben zufolge nicht nur Tausende Verkäufer:innen, sondern auch 28 Millionen Verbraucher:innen und wickelt monatlich mehr als 80 Millionen Zahlungstransaktionen ab.

Neue Methode startet in Deutschland

Die neue Zahlungsoption steht vielen Ebay-Kund:innen in Deutschland schon jetzt zur Verfügung. Damit will Ebay im starken Vorweihnachtsgeschäft punkten. Bis Anfang 2025 soll die Monatsabrechnung allgemein verfügbar gemacht werden.

Schuldnerberatungen und Verbraucherschützer:innen warnen allerdings schon länger vor „Buy now, pay later“-Angeboten, die vor allem bei jüngeren und weniger begüterten Verbraucher:innen beliebt sind. Käufe auf Pump könnten schnell in die Schuldenfalle führen, so Expert:innen. Diese Zahlungsoption sollte daher nur gewählt werden, wenn sicher ist, dass man die Rechnung auch bezahlen kann.

