„Share to Tiktok”: Mit dieser neuer Funktion kannst du fast jeden Song für deine Videos nutzen

Die Lieblingssongs direkt bei Tiktok teilen und in Videos nutzen: Für Privatpersonen wird das jetzt leichter. (Foto: McSleepy / Shutterstock)

Das neue Lieblingslied direkt für ein Tiktok-Video verwenden oder in den Direktnachrichten der App teilen? Mit „Share to Tiktok“ ist das seit dem 07. November 2024 möglich. In einer Pressemitteilung hat das Unternehmen den Launch angekündigt.

Anzeige Anzeige

Songs, Podcasts und Hörbücher direkt teilen

Nutzer:innen teilen damit Songs, Podcasts und Hörbücher direkt über die Musikdienste Spotify und Apple Music. Das zu teilende Stück wählen sie dafür in der Musikapp aus. Anschließend klicken sie auf das Teilen-Symbol – ein Quadrat, aus dem auf der oberen Seite ein Pfeil nach oben zeigt.

In den Optionen erscheint in der ersten Reihe bei Spotify zweimal das Tiktok-Symbol. Beim Klicken auf das Symbol ohne Unterschrift wird der Song direkt in die App geladen. Er wird zur Basis für ein Tiktok-Video oder einen Story-Post. Drückt der:die Nutzer:in auf das Tiktok-Logo, unter dem „Direktnachricht“ steht, bekommt er:sie bei einer Übersicht seiner Tiktok-Kontakte angezeigt. Sie stehen zur Auswahl, um die Audiodatei zu teilen.

Anzeige Anzeige

Zwei Haken: Nicht alle Songs nutzbar, Urheberrechts-Problem für Unternehmen

Allerdings ist nicht alles teilbar, denn teilweise sind Songs aufgrund des Urheberrechts nicht nutzbar. In dem Fall erscheint eine entsprechende Meldung direkt bei Tiktok.

Außerdem ist diese Neuerung nur für private Nutzer:innen vorteilhaft. Influencer:innen und Unternehmen müssen sich weiterhin an den Urheberrechtsschutz halten. Für sie gilt generell: Songs sind ohne zusätzliche Absprachen mit Labels nicht zur kommerziellen Nutzung freigegeben.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema