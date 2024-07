Zweisitzer, Sportflitzer: Kommt der Smart Roadster als Elektroauto zurück?

Comeback? Smart Roadster in der Ausführung als Coupé. (Foto: Smart)

Der originale Smart Roadster hat Kultcharakter. Dabei ist der zweisitzige Sportflitzer lediglich in einem Zeitraum zwischen 2003 und 2005 hergestellt worden. Insgesamt sind nur rund 43.000 Exemplare vom Band gerollt.

Smart ist reiner E-Autobauer

Dennoch könnte Smart den Roadster zurückbringen – in einer elektrischen Version, versteht sich. Denn die Mercedes-Tochter, die mittlerweile mit dem chinesischen Autokonzern Geely kooperiert, baut ausschließlich auf Stromer.

Den Elektroneustart hat Smart mit SUV gewagt. Mit Smart #1 und Smart #3 sind schon zwei E-SUV auf dem Markt, ein drittes Modell – Smart #5 – soll 2025 kommen. Der t3n-Test bescheinigt dem Smart #3 „Fahrkomfort und eine außergewöhnliche Performance“. Lediglich bei der Software gibt es demnach noch Luft nach oben.

Fortwo soll als Stromer kommen

Vielen Smart-Fans scheinen bei allem Lob für die neue Elektroflotte aber die kultigen Zweisitzer wie Fortwo oder eben der Roadster zu fehlen. Der Autobauer will daher hier gegensteuern. So soll es den Fortwo oder zumindest ein daran angelehntes Smart-Modell bald als Stromer geben.

Und auch über eine Neuauflage des Smart Roadster wird intern offenbar nachgedacht. Jedenfalls hat der Europa-Chef von Smart, Dirk Adelmann, in der britischen Zeitschrift Autocar ein entsprechendes Revival angedeutet.

„Wir haben drei großartige Fahrzeuge, aber keines davon ist ein Roadster – aber warum nicht“, wird Adelmann zitiert. Der Smart-Chef hänge zudem persönlich an dem Fahrzeug, denn dieses sei sein erstes Firmenauto gewesen.

E-Roadster: Kompakter Zweisitzer

Sollte Smart einen Elektro-Roadster bauen, dann wäre dieser „sehr kompakt“ und „auf jeden Fall ein Zweisitzer“, so Adelmann. Eine Rückkehr zu den kleinen Stadtflitzern, für die Smart bekannt war, soll das aber nicht per se bedeuten.

Es gehe nicht um die Größe, sondern um ein einzigartiges Design und die richtige Positionierung am Markt. Smart hat eigenen Angaben zufolge großes Potenzial für eine umfangreiche Erweiterung der Fahrzeugflotte geortet. Adelmann dazu: „Smart ist sehr viel mehr als der Fortwo“.

Viele neue Modelle geplant

Es hört sich ganz so an, als plane Smart für die kommenden Jahre noch viele weitere Elektroautomodelle. Neben dem Fortwo hat also grundsätzlich auch der Roadster eine Chance auf ein Elektro-Comeback.