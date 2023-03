Google: Das Ende der smarten Brille Glass ist nicht das Ende von AR-Brillen

Die AR-Brille Google Glass Enterprise Edition 2 war bis zum 15. März erhältlich. Die Geräte will Google nur noch bis 15. September supporten. „Vielen Dank für ein Jahrzehnt der Innovation und Partnerschaft!“, schreibt der Hersteller auf der offiziellen Website.

Damit endet die Geschichte der ersten Augmented-Reality-Brille des Techkonzerns, die 2012 begann. Es ist schon das zweite Mal, dass er die Brille aus den Läden verbannt hat. Seit Monaten kursieren Gerüchte, Google arbeite heimlich an einer Weiterentwicklung des Konzepts.

Google Glass, der Rohrkrepierer

Die AR-Brille zeigte das Unternehmen zum ersten Mal im Juni 2012. Eigentlich ist der Begriff Brille irreführend, denn nur auf einer Seite saß ein Microdisplay. Es projizierte das Bild über ein Glasprima in das Blickfeld. Das rund 1.000 Dollar teure Wearable kam nicht nur schlecht am Markt an, sondern musste sich auch mit allerlei Datenschutz-Bedenken auseinandersetzen.

Einige Länder wie die Ukraine und Russland verboten die Glass komplett. 2015 nahm Google sie vom Markt. Seit 2019 war der Nachfolger Glass Enterprise Edition 2 für 1.100 Dollar verfügbar.

Project Iris: AR, aber anders

Mit Project Iris soll bei Google eine Mixed-Reality-Brille in Arbeit sein, die im Gegensatz zur Glass auf die Passthrough-Methode setzt. Im Prinzip hat man einen VR-Helm auf, der die Umgebung mit Kameras einfängt und in Echtzeit auf den internen Displays ausgibt. Darüber legt das System dann den AR-Layer.

Das Livestreaming soll über externe Serverfarmen geschehen, damit die Iris schön schlank bleibt. Beobachter rechnen im nächsten Jahr mit der Markteinführung. Zuletzt hatte Google einen Display-Hersteller für AR-Wearables gekauft, der mit dem neuen Produkt in Verbindung gebracht wird. Eine neue, reine AR-Brille könnte auch in Arbeit sein, legen Gerüchte nahe.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema Sales Google