Die besten Smartphone-Angebote der Black Week – von iPhone bis Samsung Galaxy

Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, findet am Black Friday häufig interessante Angebote, auch wenn nicht jeder Deal ein echter Tiefstpreis ist. Vor allem bei Amazon und Otto sind die Preise in den letzten Tagen allerdings nochmal gesunken. Unsere Liste zeigt euch einige der spannendsten aktuellen Smartphone-Schnäppchen rund um den Black Friday. Wer auf der Suche nach Technik-Schnäppchen aus anderen Kategorien ist, wird in unserer großen Black-Friday-Übersicht fündig.

Google Pixel 7 und 8 im Sale

Google hat in seinem eigenen Store ebenfalls bereits den Black-Friday-Sale gestartet. Dort gibt es 70 Euro Rabatt auf das Pixel 8 und rund 100 Euro auf das Google Pixel 8 Pro (Test) – allerdings in Form von Guthaben für den Google Store. Es gibt allerdings auch bei vielen anderen Shops interessante Angebote für die Google-Smartphones:

Black-Friday-Deals für Samsung-Geräte: Galaxy S23 und mehr im Angebot

Für begrenzte Zeit bekommt ihr direkt Samsung ein echtes Top-Smartphone mit ordentlichem Rabatt. Mit dem Code „BW2023“ erhaltet ihr das Galaxy S23 (128GB) für 639 Euro* (UVP 949 Euro). Zudem gibt es noch dort auch eine 2-für-1-Aktion*. Dort könnt ihr beispielsweise ein Smartphone kaufen und bekommt ein weiteres Gerät geschenkt. Die Auswahl reicht von Smartwatches bis Waschmaschnen und dürfte bei konkretem Bedarf für zwei Geräte durchaus lohnenswert sein. Hier findet ihr noch mehr Infos dazu.

Natürlich gibt es auch bei Amazon, Otto, Mediamarkt und Co Rabatte auf Samsung-Smartphones zum Black Friday:

Apple iPhone: Diese Angebote gibt es

iPhone 14

Bei Otto

Bei Amazon:



Apple iPhone 14 (128 GB) – verschiedene Farben: ab 765 Euro*

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) 890 Euro*

iPhone 13

Smartphones von Sony, Xiaomi und Co im Angebot

Motorola

Nothing

Xiaomi

Sony

