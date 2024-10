Social Library bei Instagram: So sollst du geteilte Inhalte besser im Blick behalten

Wo war nochmal das lustige Feierabend-Meme, das ich an die Kollegen geschickt habe? Und aus welcher Quelle stammte noch gleich der Artikel, den ich vor einer Woche geteilt habe? Ein neues Feature von Instagram soll dir dabei helfen, Inhalte, die du verschickt oder empfangen hast, einfach wiederzufinden.

Social Library in neuer iOS-Beta entdeckt

Social Library heißt der Bereich, an dem Instagram gerade arbeiten soll. Entdeckt hat ihn der Entwickler Alessandro Paluzzi, der öfter über Leaks von Instagram berichtet. Seinen Fund hat er mit seinen Followern auf Threads geteilt. Aufgespürt hat er das Feature in der neuen Beta für iOS.

In der sozialen Bibliothek kannst du laut Paluzzi „Beiträge, Reels und Medien finden, die du in Chat-Threads, Sammlungen und Likes geteilt oder erhalten hast“. Ein Lupen-Symbol in Paluzzis Screenshot deutet an, dass man die Library anhand von Schlagworten durchforsten kann.

Das verrät der Leak über die Social Library

Neben der Lupe sind in dem Screenshot noch andere Buttons zu sehen: Der Papierflieger, mit dem man Beiträge teilen kann, das Herz, mit dem du Inhalte likest und das Bookmark-Icon, mit dem du dir Post merken kannst. Es ist anzunehmen, dass die in der Social Library archivierten Inhalte in diese drei Sektoren eingeteilt werden.

Darum wird eine Übersicht über Interaktion in Chats nötig

Die Social Library verspricht, ein nützliches Feature für alle Instagram-Userinnen zu sein, die häufig über Direct Messages oder Shares kommunizieren, anstatt sich über den Feed mitzuteilen. Ein Tool, das hier aufräumt und Ordnung schafft, ist hier sicher willkommen.

Der Shift hin zu DMs ist ein Trend, der sich in den letzten Jahren bei Instagram bemerkbar gemacht. Die Plattform bewegt sich weg von der Selbstdarstellungsbühne für ein großes Publikum. Sie bewegt sich stattdessen hin zu kleineren, intimen Räumen.

Die Social-Media-Evolution

Dies stellte Instagram-Boss Adam Mosseri bereits 2022 fest. „Freunde posten viel mehr in Stories und senden viel mehr DMs, als sie in Feed posten“, stellte er in einem Beitrag auf seiner Plattform fest.

Wann und ob überhaupt die Social Library für alle User:innen kommt, ist noch nicht bekannt. Instagram hat sich zu dem Leak noch nicht geäußert.