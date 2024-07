SpaceX: Wann der erste kommerzielle Weltraumspaziergang stattfinden soll

Danach plant Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX als Ausrichter der Mission den Start des Polaris-Dawn-Flugs für den 31. Juli. Das hat SpaceX auf X kommuniziert.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Milliardär Isaacman fliegt wieder ins All

Bei Polaris Dawn handelt es sich um die erste kommerzielle Raumfahrtmission mit einem Weltraumspaziergang. Den wird Jared Isaacman unternehmen.

Ursprünglich sollte das Programm, das aus insgesamt drei Missionen besteht, mit der Dawn-Mission bereits Ende 2022 starten. Die „Komplexität der Mission“ habe Verzögerungen erzwungen, so Projektbeteiligte. Zuletzt musste im Februar 2024 der für April geplante Start in den Sommer verschoben werden.

Anzeige Anzeige

Im Rahmen von Polaris Dawn wird nicht nur der erste private Weltraumspaziergang mit speziell für diesen Zweck angefertigten SpaceX-Raumanzügen durchgeführt. Ebenso sind eine Reihe weiterer Experimente geplant.

Privater Raumflug auf Rekordhöhe

Polaris Dawn strebt eine Umlaufbahn in einer Höhe von rund 700 Kilometern über der Erde an. Damit handelt es sich um einen bemannten Flug in einer Höhe, die zuletzt von den Apollo-Mondmissionen in den 1960er- und 1970er-Jahren erreicht wurde. Sogar die Internationale Raumstation (ISS) befindet sich „nur“ in einer Umlaufbahn auf etwa 400 Kilometern Höhe.

Anzeige Anzeige

Neben dem Finanzier Isaacman werden der Mission der pensionierte Oberstleutnant Scott „Kidd“ Poteet von der United States Air Force als Pilot sowie die Missionsspezialistinnen Sarah Gillis und Anna Menon, beide SpaceX-Betriebsingenieurinnen, angehören.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review SpaceX