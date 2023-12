Spotify Wrapped: So lustig reagiert das Netz auf den Jahresrückblick

Für Musik- und Podcast-Fans ist es das Highlight eines jeden Jahres: Spotify veröffentlicht Ende November den persönlichen Jahresrückblick Wrapped – Top-Hits, Guilty Pleasures und Persönlichkeitstests an einem Ort vereint.

Zusätzlich ist das Ganze dann auch grafisch nett aufbereitet, sodass Nutzer:innen ihre Highlights, Lieblingskünstler:innen und -bands und weitere Funfacts gut in den sozialen Medien teilen können.

Und die lassen sich das nicht zwei Mal sagen und teilen, was da Zeug hält, oder basteln mit Photoshop neue Kacheln, in denen sie Spotify aufs Korn nehmen. Wir haben euch einige der besten Werke in unserer Bildergalerie zusammengestellt.

Die lustigsten Tweets zu Spotify Wrapped

8 Bilder ansehen Die lustigsten Tweets zu Spotify Wrapped

Wer übrigens so richtig auf den Geschmack gekommen ist und gerne tiefergehende Einblicke in die eigene Spotify-Nutzung hätte, kann sich auch mit anderen Tools behelfen.

Auf How Bad Is Your Streaming Music fällt beispielsweise eine KI ihr selbstverständlich objektives und gnadenloses Urteil über euren Musikgeschmack. Wer sich nicht beleidigen lassen will, findet bei Stats for Spotify viele Statistiken zum eigenen Hörverhalten und erfährt beispielsweise, wie die Beliebtheit einzelner Songs sich über die Zeit entwickelt.

Tools wie Obscurify und Icebergify zeigen euch hingegen an, wie viele eher unbekannte Bands und Künstler:innen ihr hört. Für Statistiken und die Möglichkeit, eure Charts beispielsweise nach Beats per Minute oder Titeln zu sortieren, solltet ihr auf Skiley zurückgreifen.

Auch für die grafisch ästhetische Aufbereitung gibt es natürlich Tools: Receiptify verpackt eure Charts in einen Kassenzettel-Look, Spotify Pie liefert euch ein köstliches Tortendiagramm und was N-Gen aus eurem Hörverhalten zaubert, kann man durchaus schon als Kunst bezeichnen.

Weitere Tools stellen wir in unserem Tool-Tipp „9 Websites, die deine Spotify-Nutzung analysieren“ vor.

