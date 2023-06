Ferienbeginn: Mit diesen Apps findest du den günstigsten Benzinpreis

In Nordrhein-Westfalen beginnen die Sommerferien. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Menschen mit dem Auto verreisen, um die Ferien maximal auszukosten. Doch wer Auto fährt, muss auch tanken und braucht bei einem Blick auf die Spritpreise starke Nerven. Die ohnehin schon hohen Benzinpreise klettern durch den Ukraine-Krieg immer weiter. Doch auch wenn der Sprit insgesamt teuer ist, gibt es wie immer geringe Schwankungen von Tankstelle zu Tankstelle. Ein Vergleich lohnt sich daher – und zahlreiche App-Anbieter wollen dabei behilflich sein.

Mit mehr als fünf Millionen Downloads und einer Durchschnittsbewertung von 4,4 Sternen im Android-App-Store ist Clever-Tanken eine der beliebtesten Vergleichs-Apps im Spritbereich.

In der kostenfreien App mit Werbeeinblendungen lässt sich die eingestellte Spritsorte (standardmäßig Diesel) individuell verändern, die Suchergebnisse können nach Preis, Alphabet oder Entfernung sortiert werden. Außerdem bietet die Anwendung verschiedene Zusatzfunktionen, wie beispielsweise das Abspeichern von Favoriten, Preisprognosen oder Informationen zu E-Ladestationen in der Umgebung. Eine werbefreie Variante ist für 1,99 Euro im Jahr erhältlich.

Wer sich die App nicht herunterladen will, kann das Angebot der mehrheitlich zum Axel Springer Auto Verlag gehörenden Inforoad auch auf der zugehörigen Website clever-tanken.de nutzen.

Google Maps zum Spritpreis-Vergleich?

Auch Google Maps zeigt mittlerweile den Spritpreis der nahgelegenen Tankstellen an. Gibt man in die Suche „Tankstelle“ ein, füllt sich die Karte mit Stecknadeln, die die Tankstellen in der Umgebung anzeigen. Neben einem kleinen Zapfsäulen-Symbol wird dabei außerdem immer der Literpreis für eine Spritsorte angezeigt (im t3n-Selbstversuch war das beispielsweise Super 95).

Um einen Überblick über die gesamte Preisliste zu erhalten, muss die jeweilige Tankstelle in der Großansicht ausgewählt werden. Ein Manko: Google Maps zeigt die Tankangebote abhängig von der Nähe an, eine Sortierung nach Preisen ist im Vergleich zu anderen Apps nicht möglich.

ADAC Spritpreise: Tanken auf der Strecke

Der Deutsche-Automobil-Club bietet Verbraucher:innen ebenfalls die Möglichkeit, Spritpreise zu vergleichen – und vereint dabei einige Funktionen von Google Maps und Clever-Tanken: ADAC Spritpreise ist kostenfrei erhältlich und bietet neben dem Tankstellenvergleich auch eine Routenplanung mitsamt Navigation in der App an. Wie bei Clever-Tanken können Kraftstoff und favorisierte Tankstellen festgelegt werden, zudem ist das ADAC-Angebot werbefrei. Allerdings ist die Handhabung teils umständlich und unübersichtlich, gerade über Verschiebungen des Kartenausschnitts klagen viele Nutzer:innen.

Benzinpreis-Blitz: Infos europaweit

Auf mehr als eine Million Downloads im Android-App-Store kommt auch die App Benzinpreis-Blitz. Die funktioniert ähnlich wie Clever-Tanken, hat aber einen internationalen Vorteil: Statt nur von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, die beim deutschen Kartellamt angesiedelt ist, bezieht Benzinpreis-Blitz die Informationen zum Spritpreis auch von anderen zuständigen Stellen im Ausland. Dazu gehören beispielsweise die E-Control Österreich und das französische Wirtschafts- und Finanzministerium, aber auch Angaben aus Spanien, Italien, Portugal und Luxemburg werden berücksichtigt. Zudem können Nutzerinnen und Nutzer auch selbst Preise melden. Die App von Mike Weißenfels Webwork ist damit auch grenzübergreifend hilfreich.

Spritpreis: Sparen auch abseits der App-Vergleiche

Grundsätzlich empfiehlt der ADAC, eher abends zu tanken statt im morgendlichen Berufsverkehr. Auch Tankstellen, die direkt an der Autobahn liegen, solltest du wenn möglich meiden. Der passende Reifendruck sowie ein ökonomischer Fahrstil können den Kraftstoffverbrauch zusätzlich senken – und für kurze Strecken bieten öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad oder Fußweg möglicherweise eine Alternative zum Auto.

