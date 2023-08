Katastrophaler Steam-Launch: Overwatch 2 bekommt schlechteste Reviews aller Zeiten

Overwatch 2 wird aktuell in den Steam-Rezensionen vernichtet. (Grafik: Blizzard)

Obwohl Overwatch 2 erst vor wenigen Tagen auf Steam veröffentlicht wurde, ist es bereits das am negativsten bewertete Spiel in der Geschichte der Plattform. Laut Steam250 , das die 100 schlechtesten Steam-Spiele aller Zeiten nach Nutzerbewertungen auflistet, hat Overwatch 2 nach dem ersten Wochenende auf Steam 112.000 Rezensionen erhalten, von denen 91 Prozent negativ sind.

Fans von Overwatch 2 beschweren sich größtenteils über den Mangel an Inhalten, die sich zudem häufig hinter Bezahlschranken befinden. Außerdem wird die allgemeine Missachtung von Wünschen aus der Community sowie der aus Fan-Sicht enttäuschende Wechsel von Overwatch zu Overwatch 2 kritisiert. Die Streichung des PvE-Heldenmodus ist ebenfalls ein häufig genannter Kritikpunkt.

Anzeige Anzeige

Offenbar haben viele Overwatch-2-Spieler den Steam-Launch abgewartet, um ihrem Ärger auf größtmöglicher Bühne Luft zu machen – ein Phänomen, das in der Gaming-Branche als „Review Bombing“ hinlänglich bekannt ist.

Starke Kritik aus China

Zudem wird der Ego-Shooter in der chinesischen Community stark kritisiert. Grund ist das Ende der Publishing-Partnerschaft von Overwatch-Entwickler Blizzard mit dem chinesischen Technologieunternehmen Netease im Januar, was zur Folge hatte, dass seitdem keine Blizzard-Spiele mehr in China vertrieben werden.

Anzeige Anzeige

Im Zuge dessen haben Overwatch-Spieler in China den Zugang zu ihren Accounts verloren. Zudem können sie bis heute nicht mehr auf einem nationalen Server spielen. Obwohl Spieler in China jetzt durch VPN die internationale Version von Steam und damit auch wieder auf Overwatch zugreifen können, berichten zahlreiche Spieler über langsame Logins und schlechte Verbindungen. Fast zwei Drittel der Steam-Bewertungen von Overwatch 2 wurden auf Chinesisch verfasst.

Auch hinsichtlich der Spielerzahlen bleibt Overwatch 2 bisher hinter den hohen Erwartungen zurück. Der Rekord liegt aktuell bei 53.100 Spielern, die gleichzeitig über Steam im Online-Shooter aktiv waren. Blizzard dürfte sich zum Steam-Start mehr erhofft haben. Dennoch gingen die Spielerzahlen in den vergangenen Tagen stetig nach oben.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema China