„Damit Fokuszeiten nicht zu kurz kommen, setze ich mir Blocker“ – Sven Kummer von Rapidmail

Sven Kummer ist Gründer und Geschäftsführer von Rapidmail. Der gelernte Informatikkaufmann gründete das Unternehmen 2008 in Freiburg mit dem Ziel, ein einfaches Tool auf den Markt zu bringen, mit dem jeder unkompliziert gutes Newsletter-Marketing machen kann. Nachdem Kummer den Code für die eigene Software in der Anfangszeit noch im heimischen Wohnzimmer und im Campingwagen geschrieben hat, hat das Unternehmen nun mittlerweile 40 Mitarbeitende an mehreren Standorten und ermöglicht über 200.000 Unternehmen aller Größen und Branchen professionelles E‑Mail-Marketing.

In der „5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann“-Serie verrät Sven Kummer, was er persönlich in seinem Arbeitsalltag benötigt, um produktiv zu sein.

5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann: Sven Kummer von Rapidmail

Kaffee: Für mich steht ganz klar Kaffee an erster Stelle, das ist mein A und O für einen erfolgreichen Arbeitstag. Früher, in unserer Startup-Phase, habe ich sogar immer löslichen Kaffee getrunken. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei und ich trinke Kaffee heute nicht mehr nur als Energiebooster, sondern auch aus Genuss. Und was ich auch schon beobachten konnte: Bei einem ungeplanten Austausch an der Kaffeemaschine entstehen oft die besten Ideen!

Durchgeplanter Kalender: Mein Arbeitsalltag lebt von Struktur und Planung. Montags plane ich erst einmal meine gesamte Woche durch. Mir ist es wichtig, meinen Job und meine Familie gut unter einen Hut zu bekommen, weshalb ich meinen Familienkalender in meinen Arbeitskalender integriert habe. So sehe ich auf einen Blick, welche Termine privat und beruflich anstehen, und meine Frau und ich können uns ordentlich organisieren, was besonders in Hinblick auf Dienstreisen wichtig ist. Ich schätze es sehr, wie viel Verständnis meine Familie für meine beruflichen Verpflichtungen aufbringt, und möchte gleichzeitig natürlich so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen.

Fokusblocker: Gerade als Softwareunternehmen arbeiten wir in einem unfassbar schnelllebigen Umfeld. Daher finde ich es wichtig, dass wir trotz der vielen parallel laufenden Ereignisse und Entwicklungen den Fokus behalten, sowohl für das Unternehmen als auch für mich selbst. Damit Fokuszeiten nicht zu kurz kommen, setze ich mir Blocker im Kalender, um wirklich konzentriert an einem Thema arbeiten zu können. Zusätzlich hilft es mir, komplexe Aufgaben im ruhigen Homeoffice zu erledigen.

Airpods: Ein absolutes Allroundtalent und etwas, das ich in meinem Arbeitsalltag nicht mehr missen möchte. Zum einen finde ich, dass sie eine wirklich gute Tonqualität für alle Beteiligten in Calls garantieren (im Gegenteil zum blechernen Ton aus so manchem Notebook-Mikro). Zum anderen ist die Noise-Cancelling-Funktion sehr hilfreich, um Umgebungsgeräusche auszublenden und fokussiert zu arbeiten. Außerdem höre ich ab und zu gern Musik bei der Arbeit – je nach Stimmung Club Beats, New Music Friday oder die gute alte Techno-Bunker-Playlist bei Spotify – und möchte damit weder meinem Team noch meiner Familie im Homeoffice auf die Nerven gehen.

Unabhängigkeit: Passend zur aktuellen Debatte rund um das Homeoffice ist es mir ausgesprochen wichtig, durch Flexibilität beim Arbeitsort unabhängig zu sein. Ob es ein fokussierter Vormittag daheim ist, ein kreatives Meeting auf der Office-Dachterrasse oder ein Call unterwegs beim Spaziergang mit meinem Hund – so arbeitet es sich nicht nur kreativer, sondern auch produktiver. Deshalb ist es für uns bei Rapidmail auch selbstverständlich, dass sich jede und jeder im Team selbst aussuchen kann, von wo aus er beziehungsweise sie arbeiten möchte.

