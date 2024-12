Switch, Playstation oder Xbox zu Weihnachten bekommen? Das sollten deine ersten Schritte sein

Istanbul, Turkey - December 2022: Nintendo Switch with Merry Christmas message and a christmas tree in the background

Wer mit der Switch, einer Playstation oder Xbox bisher noch wenig Erfahrungen gemacht hat, wird sich zum Start vielleicht ein paar Fragen stellen. Auf was sollte ich beim Einrichten achten? Wo kann ich Spiele kaufen oder testen? Was sind überhaupt die richtigen Spiele für mich? Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem Ratgeber.

Einrichten und durchstarten

Der Aufbau der Konsolen und der Anschluss an den Fernseher sind selbsterklärend. In allen Fällen verbindet ihr die Geräte per HDMI-Kabel. Danach solltet ihr eure Konsole auf den neuesten Stand bringen. Das bedeutet: Per WLAN oder Kabel stellt ihr eine Verbindung zum Internet her und ladet die aktuellen Updates herunter. Außerdem solltet ihr einen Account beim jeweiligen Hersteller eurer Konsole anlegen. Bei der Playstation, der Xbox und der Nintendo Switch geht das jeweils bequem im Browser. Im Anschluss meldet ihr euch auf den Konsolen damit an.

Speicher-Tipp für die Switch

In vielen Haushalten dürfte die Nintendo Switch als Familienkonsole zum Einsatz kommen. Ist das bei euch der Fall, solltet ihr nach der Ersteinrichtung könnt Profile mit eigenen Avataren erstellen. Bis zu acht Profile sind möglich. Der Vorteil: Startet ihr über ein Profil ein Spiel, wird hier ein eigener Speicher- beziehungsweise Spielstand festgelegt. Falls also eure Geschwister oder Freunde die Switch über ein eigenes Profil verwenden, verändern sie nicht den Fortschritt des anderen Spielers.

Tipps für die richtige Bildrate bei der Playstation 5

Habt ihr die Konsole angesteckt und seid etwa unzufrieden mit der Bildqualität, könnt ihr über das Menü unter „Videoausgabe“ Verbesserungen vornehmen. In der Regel passt sich die Konsole zwar automatisch an euren Fernseher an. Sollte es beim Zocken aber dennoch zu Bildfehlern kommen, könnt ihr in den Einstellungen die 120-Hertz-Ausgabe und die variable Refresh-Rate deaktivieren. Auch die Ausgabe in HDR könnt ihr nach euren Vorlieben anpassen.

Xbox per Smartphone-App einrichten

Bei der Xbox solltet außerdem wie bei der Playstation kontrollieren, ob die Bildrate eures Fernsehers mit der eurer Xbox-Spiele übereinstimmt. Das könnt ihr in den Einstellungen unter dem Punkt 4K-Details überprüfen. Außerdem könnt ihr direkt die gewünschte Auflösung (zum Beispiel 4K) auswählen und die Bildrate im Zweifel limitieren. Überdies findet ihr unter dem Reiter Einrichten einige Testcharts, mit denen ihr Farben, Kontrast, Helligkeit und mehr justieren könnt. Das Gleiche gilt für die HDR-Einstellungen.

Viele Spiele testen und zocken dank Abo: So geht’s

Die Konsole ist eingerichtet und auf dem neusten Stand, ein Account angelegt und die Controller liegen bereit? Jetzt könnt ihr loslegen und eure gewünschten Titel zocken. Doch wie kommt man eigentlich abseits vom lokalen Elektrofach- oder Versandhandel an die Spiele?

Nintendo Switch: eShop und Online-Mitgliedschaft

Nintendo bietet einen eigenen eShop an. Dort lassen sich alle Titel kaufen und herunterladen. Zudem könnt ihr einige Spiele über Demos ausprobieren, ohne direkt bezahlen zu müssen. Gefällt euch das Spiel, könnt ihr den Titel auch später noch kaufen und eure Speicherstände übernehmen. Neben dem eShop gibt es noch eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft (NOS) für 19,99 Euro im Jahr. Die ermöglicht euch – wie der Name schon verrät – den Zugriff auf Online-Multiplayer.

Zusätzlich könnt ihr alle Speicherstände in die Cloud hochladen. Ebenfalls enthalten ist der Zugriff auf klassische Spiele älterer Konsolen wie der NES, SNES und Game Boy. Bucht ihr das Erweiterungspaket, bekommt ihr zusätzlich Spiele vom N64, Game Boy Advance und Mega Drive sowie Zusatzinhalte aktueller Spiele. Die NOS mit Erweiterungspaket kostet euch 39,99 Euro im Jahr.

Playstation 5 mit Spielekatalog im Abo

Für die Playstation 5 gibt es ebenfalls ein Abo-Model. Mit Playstation Plus Essential könnt ihr online Multiplayer-Partien zocken, von Rabatten profitieren und erhaltet monatlich neue Spiele. Monatlich liegt das Abo bei 8,99 Euro. All das ist auch im Extra-Abo enthalten. Hizu kommt ein Spielekatalog mit neueren Titeln. Dabei handelt es sich nicht um Demo-, sondern um Vollversionen, die ihr ohne Aufpreis zocken könnt. Kostenpunkt: 13,99 Euro. Das teurere Premium-Abo bietet darüber hinaus noch Cloud-Gaming, die Möglichkeit, Spiele zu testen und Klassiker herunterzuladen. Dafür zahlt ihr 16,99 Euro im Monat.

Ihr könnt aber auch ganz regulär einzelne Titel im Playstation-Shop kaufen und herunterladen.

Xbox: Eine Vielzahl an Spielen mit dem Game Pass zocken

Auch für die Xbox gibt es ein Abo, den sogenannten Gamepass. Dieser ermöglicht in der Ultimate-Variante Zugriff auf einen Spielekatalog mit insgesamt über 400 Titeln, darunter auch Games von EA. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die Spiele über die Cloud auf dem Smartphone, Tablet oder an geeigneten Smart-TVs zu spielen. Obendrein könnt ihr neue Spiele wie Indiana Jones und der Große Kreis am Tag der Veröffentlichung spielen, ohne den Titel separat kaufen zu müssen. Der Spaß habt aber seinen Preis: 17,99 Euro kostet der Gamepass Ultumate im Monat. Günstiger wird es mit dem Standard-Angebot. Hier müsst ihr auf die EA-Spiele, den Cloud- und den Day-One-Zugriff verzichten. Kostenpunkt: 12,99 Euro. Ihr könnt euch auch für einen abgespeckten Core-Pass mit 25 Titeln entscheiden (6,99 Euro im Monat). Alle drei Abos machen außerdem Multiplayer-Partien möglich.

Ebenso könnt ihr im Microsoft Xbox Store nicht nur den Game Pass kaufen, sondern mit dem Filter Xbox X/S einzelne Titel abseits des Katalogs erwerben und downloaden.

So findet ihr Spiele, die zu euch passen

Falls ihr euch noch unschlüssig seid, mit welchem Spiel ihr starten wollt, könnt ihr euch diese Fragen stellen und eventuell euer Einstiegs-Genre ermitteln. Außerdem haben wir euch ein paar Beispiel-Titel angehängt. Die meisten Titel findet ihr übrigens auf allen Konsolen.

Bevorzugt ihr ein schnelles Tempo und eine geringe Einstiegskomplexität? Actionreiche Shooter oder Rennspiele liefern euch genau diese Eigenschaften. Es kann zwar passieren, dass euch erfahrene Gegner anfänglich öfter besiegen werden, weil sie schon genauer zielen können. Eine Waffe in Richtung der Gegner zu halten ist oder im Auto eine Straße entlangzurasen ist aber grundsätzlich einfach. Hier bedarf es keiner langen Einarbeitung in besondere Spielmechaniken. Als Shooter empfehlen sich Spiele wie Splatoon (Switch), Call of Duty (Playstation 5, Xbox) und Halo Infinite (Xbox) mit einer längeren Single-Player-Kampagne. Beliebte Rennspiele sind Mario Kart 8 Deluxe (Switch), Gran Tourismo 7 (PlayStation 5) oder Forza Motorsports (Xbox) sein.

Ihr liebt eine entspannte Atmosphäre, kreative Welten und gut geschriebene Charaktere? Dann könnten die Genres Indie- oder Cozy (gewaltfrei, gemütlich) die richtige Wahl für euch sein. Oft sind es Titel kleinerer Entwicklerstudios, die sich mit Liebe zum Detail von größeren Triple-A-Titeln abheben müssen. Aus dem Indie-Genre sind Hollow Knights (Switch), Kena: Bridge of Spirits (Playstation 5) und My Time at Portia (Xbox) einen Blick wert. Cozy-Titel wären Cat Café Manager (Switch), Coffee Talk Episode 2 (Xbox, Switch, PS5) und Stardew Valley (Playstation 5).

Ihr schlüpft gerne in die Figur eines Helden und wollt in edlen Quests gegen fiese Monster kämpfen? Dann sollten Rollenspiele (RPG) zu euch passen, die euch auf eine Reise voller Abenteuer schicken. Auf der Liste der sehenswerten Spiele steht The Witcher 3: Wild Hunt (Xbox, PS5, Switch) und Elden Ring (Xbox, PS5). Auf der Switch könnt ihr klassischerweise Pokémon oder die Zelda-Titel Breath of the Wild und Tears of the Kingdom spielen.

Wenn man mal nicht weiter kommt: Schnelle Hilfe online

Ihr kommt im Spiel nicht weiter oder habt spezielle, technische Fragen? Dann könnt ihr euch nicht nur an den offiziellen Support des jeweiligen Publishers wenden, sondern auch in Foren nach Hilfe fragen. Auf Reddit gibt es zum Beispiel eine Anlaufstelle im deutschsprachigen r/zocken oder ihr sucht gezielt nach Communitys über die Suchleiste. Meist antworten hier relativ schnell gleich gesinnte Gamer. Außerdem könnt ihr bei Google folgende Begriffe eingeben: Spieltitel + Anfänger-Guide oder Tipps und Tricks. Google spuckt euch dann Artikel aus, die euch (bestenfalls) durch das Spiel oder einzelne Quests lotsen.

Wer sich lieber Videos statt Texte ansieht, findet auf Youtube hunderte Stunden an Videomaterial. Unter Begriffen wie „Tutorial“, „Einsteiger-Tipps“, „Guide“ oder „Lets Play“ findet ihr wie bei Google Hilfe. Einige Publisher betreiben auch offizielle Discord-Server, die moderiert sind. Hier könnt ihr in den jeweiligen Kanälen ebenfalls um Hilfe bitten.

Wichtigste Gaming-Begriffe

Wer zum ersten Mal mit Gaming-Begriffen wie Lootbox, DLC und Free-To-Play konfrontiert ist, für den haben wir einen weiteren Ratgeber. In diesem Artikel erklären wir alle wichtigen Begriffe und auf welche Schlagwörter ihr Acht geben solltet.

