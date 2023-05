Twitter-Livestream bricht ab: Wahlkampf von Trump-Konkurrent DeSantis startet mit Panne

(Foto: The Old Major / Shutterstock)

Es war der Mittwochnachmittag, der 24. Mai 2023, im Westen der USA, als der Trump-Konkurrent Ron DeSantis seine Präsidentschaftskampagne für die Republikaner via Twitter starten wollte. Doch das Audio-Meeting lief anders als geplant. Der Livestream über Twitter Space brach kurz nach dem Beginn ab. DeSantis musste auf einen anderen ausweichen.

Wahlkampfstart mit Rückkopplung

Wie das Handelsblatt berichtet, sei der ursprüngliche Stream mit einer Rückkopplung gestartet. Anschließend habe es Schallgeräusche gegeben und dann: nichts. Moderiert wurde der Live-Audiochat von David Sacks, der als Unterstützer der Republikaner gilt.

Sacks ist Mitgründer von Paypall, Techcrunch bezeichnet ihn als Verbündeten von Elon Musk. Dieser nahm selbst an der Audio-Übertragung teil – 580.000 Zuhörer:innen seien zu Beginn dabei gewesen. Sie bekamen den holprigen Start mit. In diesem Livestream fand die Verkündung der Präsidentschaftskandidatur des Republikaners DeSantis für die Wahl 2024 schließlich nicht statt.

Er wich auf einen Twitter Space aus, der etwa eine halbe Stunde später live ging. Deutlich weniger Hörer:innen hätten laut Techcrunch den Weg dorthin gefunden und hörten dem ersten Live-Auftritt von DeSantis zu. Er hatte seine Kandidatur bereits vorher mit einem Tweet angekündigt.

Derweil brachte der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, einen humoristischen Tweet: Er verwies mit „Dieser Link funktioniert“ auf die Wahlkampfspenden-Website für die neue Kandidatur von ihm und der Vizepräsidentin Kamala Harris.

Weitere Twitter-Nutzer:innen teilten Memes und Sprüche zum gestarteten Wahlkampf und nahmen dabei auch auf Musk Bezug. Ein erstelltes Bild zeigt eine auf den Boden gestürzte Rakete im Hintergrund, im Vordergrund blicken DeSantis und Musk betreten auf den Boden. Auf dem Meme steht „Failure to Launch“: Die Worte trendeten nach dem misslungenen Erstauftritt von DeSantis auf Twitter in den USA und richten sich damit auch an Musk, dessen SpaceX-Rakete jüngst beim Start explodierte. Außerdem landete #DeSaster in den Twitter-Trends. Wer das Hashtag eingibt, bekommt als erstes das Twitter-Profil von DeSantis angezeigt.

Die Panne beim Twitter-Space-Livestream reiht sich in eine Reihe von technischen Problemen ein, mit der die Plattform seit der Übernahme von Musk Schlagzeilen gemacht hat. Erst vor wenigen Tagen tauchten plötzlich eigentlich gelöschte Tweets auf der Plattform wieder auf, vorher starteten die verschlüsselten Direktnachrichten mit Mängeln.

