Ölgemälde von Obama und ein Vogel-Kaffeetisch: X versteigert Twitter-Memorabilia

Ein Ölgemälde des berühmten Tweets mit dem Promi-Selfie von Ellen DeGeneres von der Oscar-Verleihung 2014. Eine Schaukel in Form eines riesigen Käfigs. Musikinstrumente, genug für mehrere Bands. Kaffeemaschinen, Kühlschränke und Apple-Monitore sowie massenweise Sofas.

Das ist nur eine Auswahl der Dinge, die das Auktionshaus Heritage Global Partners ab dem 12. September im Auftrag von X versteigern wird. Dabei geht es augenscheinlich nicht nur darum, alte Twitter-Memorabilia loszuwerden, sondern sich generell von Altlasten zu trennen. Darunter auch viele Tische, Stühle und sonstige Einrichtungsgegenstände aus den alten Twitter-Headquarters, die geschlossen werden mussten, weil Musk die Miete nicht gezahlt hatte.

Interessierte erfahren außerdem, dass besonders bemerkenswerte Tweets in Öl nachgemalt wurden. Neben dem meistgeteilten Tweet – das Oscars-Selfie von Ellen DeGeneres – findet sich auch ein Gemälde vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Er hatte dieses Foto mit dem Zusatz „Vier weitere Jahre“ nach seiner Wiederwahl im Jahr 2012 getwittert. Damals war das der meistgelikte Tweet aller Zeiten.

Bieter:innen sollten allerdings ins Kleingedruckte schauen – und im Zweifelsfall einen Schraubendreher mitbringen: So gibt es etwa mehrere der alten Twitter-Logos zu ersteigern, die noch am Gebäude befestigt sind. „Noch an der Seite des Gebäudes befestigt, der Käufer ist dafür verantwortlich, eine in San Francisco zertifizierte Firma zu beauftragen, die alle erforderlichen Genehmigungen besitzt“, steht in der Artikelbeschreibung.

Dass die erforderlichen Genehmigungen ein nicht zu vernachlässigender Faktor sind, hatte Elon Musk erst kürzlich am eigenen Leib erfahren müssen. Zuerst hatte die Polizei von San Francisco die Umbauarbeiten, bei denen der Twitter-Schriftzug entfernt werden sollte, gestoppt, weil die dafür nötigen Genehmigungen nicht vorgelegen hatten. Und kurz darauf musste das doch recht hemdsärmelig zusammengebastelte X- Logo auf dem Dach wieder abgebaut werden – aus Sicherheitsgründen und weil es die Nachbarschaft mit einer eher fragwürdigen Lightshow „beglückt“ hatte.

Bereits Anfang des Jahres hatte Heritage Global Partners zahlreiche Twitter-Memorabilia versteigert, darunter ein bepflanztes @-Zeichen und eine Statue des Logovogels Larry. Die soll immerhin 100.000 US-Dollar eingebracht haben.

