Nach S5 und A5: Vanmoof will am 9. Mai neue E-Bikes vorstellen

Vanmoof will am 9. Mai neue Pedelec-Modelle präsentieren. (Bilder: Vanmoof)

Etwas über ein Jahr nach Vorstellung des Vanmoof S5 (Test) und A5 will der Amsterdamer E-Bike-Hersteller passend zur Fahrradsaison neue Modelle an den Start bringen. Viele Details verrät das Unternehmen noch nicht, aber im Netz wird schon spekuliert.

Neue E-Bikes von Vanmoof am 9. Mai – das „V“ wird es eher nicht

Was hat Vanmoof für den 9. Mai in petto? Auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Herstellers steht lediglich: „Unsere neuen E-Bikes kommen am 9. Mai auf den Markt.“ Ob es weitere Modelle der aktuellen 5er Serie sind oder das im Oktober 2021 angeteaserte Speed-E-Bike Vanmoof V?

Nun, das V wird es wohl eher nicht sein, denn im September 2022 hat das Unternehmen gesagt, dass der Produktionsstart des Hyperbikes erst gegen Ende 2023 erfolgen wird. Auch direkte Nachfolger des S5 und A5 dürfte Vanmoof noch nicht liefern, denn die E-Bike-Modelle sind noch frisch und werden erst seit etwa Oktober 2022 an Kund:innen ausgeliefert.

Schaut man sich die Umrisse des animierten Gifs an, mit dem der Hersteller die nächsten Modelle bewirbt, erinnert eines von ihnen an das mit dem A5 eingestellte X3. Das E-Bike mit seinem markanten Rahmen und tiefem Einstieg gilt als recht beliebt und einige Vanmoof-Fans bedauern das Aus des Rahmenmodells.

Glaubt man dem umtriebigen Vanmoof-Fankanal Vanmoofer, so könnte eines der neuen Modelle kurioserweise S4 heißen und damit den schon für das S5 erwarteten Namen tragen. Zur Vorstellung des S5 und A5 hatte Vanmoof-Mitgründer Ties Carlier indes gesagt, dass man sich gegen die Vier entschieden habe, da es eine Unglückszahl in China und Taiwan ist, wo die Bikes gefertigt werden.

Aussagekräftige Leaks zu den kommenden Modellen gibt es nicht – der 9. Mai ist aber nicht mehr fern. Dann werden wir wissen, was Vanmoof aus dem Hut zaubert. Bis dahin könnt ihr euch unseren umfangreichen Test des Vanmoof S5 zu Gemüte führen.

