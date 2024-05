Volvo zeigt seinen ersten selbstfahrenden Truck für die Massenfertigung

Schon länger arbeitet Volvo mit dem auf autonome Fahrlösungen spezialisierten Startup Aurora zusammen. Jetzt ist mit dem Volvo VNL Autonomous der erste aus dieser Partnerschaft entstandene selbstfahrende Truck vorgestellt worden – und der soll bald in die Produktion gehen.

Vollautomatisiertes Fahren nach Level 4

An Bord wird der autonom fahrende Truck das Fahrsystem Aurora Driver haben, das vollautomatisiertes Fahren nach Level 4 ermöglichen soll. Das bedeutet, dass die technischen Systeme des Fahrzeugs alle Fahraufgaben wie auf die Autobahn auffahren, Blinken, Überholen und Beschleunigen selbsttätig durchführen können.

Die anwesenden Fahrer:innen werden hier zu Passagier:innen – müssen allerdings das Steuer gegebenenfalls wieder übernehmen, etwa wenn die vollautomatisierte Fahrt auf der Autobahn beendet ist. Letzteres ist beim autonomen Fahren nach Level 5 nicht mehr notwendig.

Auroras Driver-System besteht aus einer leistungsfähigen KI-Software, zwei Computern, hochauflösenden Kameras, Radar und weiteren Sensoren. Das Startup setzt – anders als etwa Tesla – zudem auf ein Lidar-System, das Objekte in 400 Meter Entfernung erkennen können soll.

Der Aurora Driver soll – virtuell – schon Milliarden Kilometer zurückgelegt haben. An Bord von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen sollen es laut Firmenangaben immerhin rund 2,4 Millionen Kilometer gewesen sein. So navigierte das System Trucks auf Routen, die über Highways und Landstraßen führten. Gefahren wurde bei gutem und schlechtem Wetter sowie Tag und Nacht.

Volvo: Weitere Truck-Modelle folgen

Wann genau der Volvo VNL Autonomous in die Produktion gehen soll, wieviel er kosten wird und welche Unternehmen schon interessiert sind, dazu hat Volvo nichts verraten. Das Fahrzeug sei aber das erste auf einer standardisierten Technologieplattform basierende Modell, dem weitere folgen sollen.

Laut Volvo sollen dadurch künftig alle Truck-Marken des Konzerns mit autonomen Fahrfähigkeiten ausgerüstet werden können. Dann sollen sie auch außerhalb der USA fahren.

Aurora will im Laufe dieses Jahres insgesamt 20 vollautonome Trucks mit seinem System ausstatten. 2025 sollen es rund 100 Trucks sein, wie The Verge schreibt. Das Unternehmen arbeitet auch mit dem deutschen Autozulieferer Continental zusammen, der 2027 entsprechend ausgerüstete produktionsreife Trucks vorstellen will.

