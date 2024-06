Mit diesem 60-Euro-Adapter kannst du die PS VR2 am PC nutzen – aber wichtige Funktionen fehlen

Virtual- oder Mixed-Reality-Headsets wie Apple Vision Pro, Playstation VR2 oder Meta Quest 3 versprechen fortschrittliches Arbeiten oder eine moderne Freizeitgestaltung, etwa VR-Gaming. Gemeinsam haben die Gadgets aber vor allem eins: Sie bleiben bisher in den Regalen liegen.

Anzeige Anzeige

PS VR2: Produktion angeblich gestoppt

Sony etwa soll wegen ausbleibender Verkaufszahlen die Produktion der Playstation VR2 gestoppt haben. Es scheint aber, als wolle der japanische Hersteller die Nutzung ankurbeln, indem das bisher PS5-exklusive VR-Headset jetzt auch für den PC zugänglich gemacht wird.

In einem Blogeintrag hat Sony einen entsprechenden Adapter angekündigt, der ab dem 7. August 2024 für 59,99 Euro zu haben sein soll. Zusätzlich zu VR-Brille und Adapter benötigen PC-Spieler:innen dann lediglich ein Displayport-1.4-Kabel. Eingerichtet wird das Ganze dann über eine eigene VR2-App von Playstation für den PC.

Anzeige Anzeige

Voraussetzungen für VR-Gaming am PC

Notwendig ist zudem ein Account bei der Gaming-Plattform Steam. Die Spieleversorgung wird nämlich über die Steam-VR-App sichergestellt, auf der laut Sony „Tausende VR-Games“ zur Verfügung stehen, darunter beliebte Spiele wie Fallout 4 VR und War Thunder.

So manche:r PS5-Gamer:in dürfte sich derweil verwundert die Augen reiben. Denn über die PC-VR2-Variante soll Half-Life: Alyx spielbar sein, wie Sony mitteilt – ein Game, auf dessen offiziellen Support VR2-Nutzer:innen auf der Playstation 5 schon seit Monaten warten.

Anzeige Anzeige

Wichtige Funktionen werden fehlen

Dafür müssen PC-Nutzer:innen beim Zocken per VR2 auf wichtige Funktionen der PS5-Variante verzichten. Schließlich, so Sony, sei das Gerät ja ursprünglich für die Konsole entwickelt worden. So gibt es bei der PC-Variante kein Augentracking, keine adaptiven Trigger, und auch haptisches Feedback steht beim Spielen am PC nicht zur Verfügung.

Sony bietet die Anfang 2023 gelaunchte Playstation VR2 aktuell zum Preis von 499,99 Euro an. Ohne den Adapter ist eine PS5 Voraussetzung, um das VR-Headset zu nutzen. Dass irgendeine Art von PC-Support kommen würde, hatte Sony schon im Februar 2024 angedeutet, sich aber in puncto Release-Datum noch zurückhaltend geäußert, wie The Verge berichtet.

Anzeige Anzeige

Konkret wurde es dann, als in einem Ende Mai 2024 entdeckten Sony-Antrag die Rede von einem entsprechenden Adapter war. Ob die Nutzung am PC die Beliebtheit des VR-Headsets deutlich anfeuern kann, wird sich allerdings noch zeigen müssen.

VR-Headsets: 5 Dinge, die ihr vor dem Kauf wissen solltet

5 Bilder ansehen VR-Headsets: 5 Dinge, die ihr vor dem Kauf wissen solltet Quelle: