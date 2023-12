Ankündigung auf Instagram: Der elektrische Golf GTI soll 2026 erscheinen

Bereits am 3. September dieses Jahres hatte VW und dessen Chef, Thomas Schäfer, während der Premiere einer Elektro-GTI-Studie auf der Automesse IAA Mobility in München angekündigt, dass in Zukunft ebenfalls Elektroautos des Konzerns als GTI gekennzeichnet werden könnten. „Mit dem ID. GTI Concept bringen wir die GTI-DNA ins Elektrozeitalter”, erklärte Schäfer zu diesem Zeitpunkt.

Anzeige Anzeige

Bis 2027, so seine Aussagen im September, sollte eine Serienversion des elektronisch betriebenen GTI erscheinen. Am Mittwoch, nun kurz vor Weihnachten, hat Schäfers Chefdesigner Andreas Mindt, weitere Details publiziert.

Instagram-Post zeigt neues Design des Elektro-GTI

Andreas Mindt schrieb in einem Post bei Instagram: „ Der Golf GTI wurde erstmals 1975 auf der Frankfurter Automobilausstellung vorgestellt und in einer Auflage von 5000 Stück produziert. Bis heute haben wir mehr als 2,8 Millionen Stück verkauft. Im Jahr 2026 werden wir eine Elektroversion dieses kultigen Modells einführen.“

Anzeige Anzeige

51 Jahre nach dem Premieren-Verbrennungsmotor des GTI und ein Jahr früher als von Schäfer angekündigt, will Volkswagen die Elektroversion 2026 vorstellen. Der Instagram-Post ist illustriert mit einem Design des ersten, damaligen und des geplanten GTI.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Andreas Mindt (@andreas_mindt_2023)

Anzeige Anzeige

Gibt es 2026 nur den Prototyp des neuen GTI?

Expert:innen gehen aber davon aus, dass Mindt sich mit dem Jahr 2026 eher auf die Vorstellung eines Prototyps bezieht. Das berichtet auch Golem.de. Der Chefdesigner des Konzerns ist erst seit Februar 2023 im Konzern.

Ursprünglich hatte sich VW für diese Variante des Golf den Namen GTX ausgedacht. GTE als Kürzel ist intern für die Hybridfahrzeuge reserviert. Bereits 2021 hatte ein Team des Konzerns den Prototyp eines elektrischen GTI auf Basis des ID.3 gebaut.

Anzeige Anzeige

In einem Linkedin-Eintrag schrieb der damalige VW-Chef Ralf Brandstätter, dass der Prototyp einen 245 Kilowatt starken Antrieb bekommen habe. 82 Kilowattstunden habe der verstärkte Akku. Die Planung eines Performancemodells wurde vor zwei Jahren jedoch noch verneint.

Anfang 2023 wurde gemunkelt, VW wolle den GTI wieder aufleben lassen. Ebenfalls erst kürzlich in 2023 wurde publik, dass der Golf und der ID.3 in einer kompakten Baureihe laut VW zusammengeführt werden soll.

Das ambitionierte Ziel von VW: elf neue vollelektrische Modelle auf dem Markt bis 2027.

Mehr zu diesem Thema