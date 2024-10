Warum ausgerechnet Nintendo jetzt eine Spotify-Alternative startet

Wer die legendäre 8-Bit-Musik aus Super Mario Bros. hört, hat gleich Bilder und schöne Erinnerungen an etliche Spielestunden im Kopf. Den Soundtrack zu frühen Nintendo-Klassikern wie Mario oder Legend of Zelda könnt ihr jetzt immer und überall hören – genau wie die Musik aus neuen Spielen des japanischen Videospielkonzerns. Denn Nintendo hat eine App veröffentlicht, die sich an Spotify und Co. orientiert – aber ausschließlich Videogame-Soundtracks bietet.

Anzeige Anzeige

So kannst du Nintendo Music herunterladen

Nintendo Music lautet der schlichte und naheliegende Titel der Streaming-App. Sie ist sowohl für Android als auch für iOS konzipiert und kann ab sofort bei Google Play oder im App-Store von Apple heruntergeladen werden.

Einen Haken gibt es aber. Denn nicht jeder kann die App einfach so herunterladen. Sie ist nur für zahlende Abonnent:innen von Nintendo Switch Online verfügbar. Der Online-Service für die Handheld-Hybrid-Konsole kostet für ein Jahr 19,99 Euro (mit Erweiterungen 39,99). Es gibt aber eine siebentägige kostenlose Testphase. Du musst übrigens keine Switch besitzen, um den Dienst und damit Nintendo Music nutzen zu können.

Anzeige Anzeige

Diese Spiele-Soundtracks gibt es bei Nintendo Music

Nintendo Music funktioniert ganz ähnlich wie Spotify. Die Benutzeroberfläche erinnert, wie ein Trailer zu der neuen App zeigt, frappierend an den Marktführer im Musikstreaming. Du kannst die Musik sowohl live streamen als auch herunterladen, auch wie bei Spotify.

Anzeige Anzeige

Zum Start steht nur der Soundtrack von 20 Spielen zur Verfügung. Das Angebot soll aber laut Nintendo kontinuierlich ausgebaut werden. Im Portfolio sind Klassiker wie Super Mario Bros, Kirby’s Dreamland, Metroid oder The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Daneben gibt es aber auch neuere Titel wie Animal Crossing und Splatoon.

Team Yoshi oder Team Bowser? Playlisten bei Nintendo Music

Wie von Spotify und Konsorten bekannt, gibt es nicht die Musik nicht nur nach Alben sortiert, sondern auch als kuratierte Playlists. So können Fans des Mario-Universums Playlisten ihrer Lieblingsfiguren folgen, von Yoshi bis Bowser. Wer etwa Team Yoshi ist, bekommt eine Liste mit Musik aus Spielen serviert, in denen der sympathische Dino auftaucht.

Anzeige Anzeige

Playlists gibt es nicht nur nach Spielen oder deren Charakteren, sondern auch nach Stimmungen, je nachdem ob du dich emotional im Power- oder Ruhemodus befindest. Wie von Streaming-Konkurrenten gewohnt, kannst du dir auch selbst Listen zusammenstellen. Nintendo Music schlägt dir auch Titel vor, basierend auf deiner Spielehistorie auf der Switch. Für dieses Feature zahlt sich also die Verknüpfung mit dem Abo von Nintendo Switch Online aus.

Mario in 60-Minuten-Schleife

Viele liebgewonnene Soundtracks dauern nur ein- bis zwei Minuten, je nach Länge der Levels. Für dieses Problem hat Nintendo Music eine nette Lösung parat. Du kannst dein Lieblingslied in einem Dauerloop wiederholen lassen. Wählen kann man Endlosschleifen von 15, 30 oder sogar 60 Minuten.

7 Games mit besonders beeindruckender Klangkulisse

7 Bilder ansehen 7 Games mit besonders beeindruckender Klangkulisse Quelle:

Anzeige Anzeige

Ein weiteres nützliches Feature: Wer ein Spiel noch nicht zu Ende gespielt hat, könnte beim Anhören des Soundtracks gespoilert werden. Etwa wenn am Ende die Erkennungsmusik eines bestimmten Bosses erklingt. Derartige Spoiler lassen sich in den Settings der App abstellen.