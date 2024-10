Smartphone und Tablet auf dem neusten Stand? Warum ihr Updates auch mal ignorieren dürft

Updates versprechen uns häufig spannende neue Features oder beheben Probleme mit unseren Geräten. Dementsprechend laden wir sie auch schnellstmöglich herunter, sobald die Aktualisierungsbenachrichtigung auf Laptops, Tablets und Smartphones auftaucht. Die Geräte ohne jedwede Wartezeit auf dem neuesten Stand zu halten, kann aber auch Probleme mit sich bringen.

Das zeigen einige Fälle in jüngster Vergangenheit. So berichten etwa mehrere iPhone-Nutzer:innen auf Reddit und in den offiziellen Community-Foren von Apple, dass sie nach einem Update Probleme mit ihren Geräten haben. Offenbar haben die Betroffenen zuvor ein Update auf iOS 18 durchgeführt. Danach schalteten sich hauptsächlich die neuen iPhone-16-Modelle immer wieder ab. Auch das Update auf iOS 18.0.1 brachte keine Besserung.

Das Android-Betriebssystem liefert zwei weitere Beispiele. Wie Android Police berichtet, haben Besitzer:innen eines Google Pixel 6 große Probleme, wenn sie auf Android 15 updaten wollen. Die Smartphones reagieren gar nicht mehr auf Eingaben und lassen sich auch nicht mehr zurücksetzen. Und auch zahlreiche Samsung-Geräte haben nach einem Update den Dienst verweigert. Viele Geräte stecken in einer Boot-Schleife fest und starten immer wieder neu.

Zu guter Letzt können solche Probleme auch bei Betriebssystemen wie Windows auftauchen. So sorgte etwa ein Windows-Update dafür, dass Nutzer:innen plötzlich einen Bluescreen bekommen haben. Die Probleme tauchten bei mehreren PCs auf und sorgten für viel Frust und auch für Fragezeichen bei Microsoft. Denn der Hersteller konnte sich den Bug zunächst nicht erklären und hoffte auf Feedback aus der Community.

Die Beispiele zeigen: Wenn ihr nicht sofort auf „Aktualisieren“ drückt, könnt ihr euch einigen Trubel sparen. Stattdessen solltet ihr das Update etwas verschieben. Wartet ein paar Tage oder sogar eine ganze Woche und schaut immer mal wieder im Netz, ob es Neuigkeiten zu dem Update gibt. Es reicht meist, wenn ihr den Namen eures Geräts und die Versionsnummer des Updates in eine Suchmaschine wie Google eingebt.

Sollte es dort Horrorgeschichten von Nutzer:innen geben, die über zahlreiche Probleme klagen, solltet ihr das Update nicht anfassen. In solchen Fällen ziehen die meisten Hersteller:innen die Aktualisierungen auch aus dem Verkehr, damit nicht noch mehr Geräte und User:innen davon betroffen sind. Wartet weiter, bis es einen Fix gibt und ladet das Update dann stressfrei herunter. Gibt es hingegen keinerlei Nachrichten darüber, dass die Aktualisierung etwas beschädigen könnte, könnt ihr sie bedenkenlos herunterladen.

Ihr solltet den Zeitraum, in dem ihr abwartet, aber nicht übertreiben. Gerade Sicherheitsupdates sind ein integraler Bestandteil eurer Smartphones, Laptops und Tablets. Spielt ihr sie nicht auf und ignoriert sie langfristig, können Sicherheitslücken von Angreifer:innen ausgenutzt werden, um eure Daten abzugreifen oder eure Konten zu übernehmen.

