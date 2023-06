5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Was lange währt, wird endlich gut

Welches ist dein längstes Ongoing Project, also woran arbeitest du seit Monaten oder Jahren schon, ohne wirklich fertig zu werden? Das kann der Schal sein, den man unbedingt mal stricken wollte, der Crosstrainer, den man eigentlich drei Mal die Woche benutzen wollte und der jetzt einen schicken Kleiderständer abgibt, oder die Website, die man immer mal so richtig State of the Art bauen wollte.

Genauso vielfältig wie die Projekte sind meistens die Gründe, an denen sie scheitern: Kinder werden geboren, die Arbeit ist gerade mal besonders stressig, während das Sofa besonders bequem aussieht – Ausreden gibt es viele.

Und doch kann es sich lohnen, solche unerledigten Fälle abzuschließen. Die Genugtuung, trotz allem im Winter einen warmen Hals zu haben, fitter geworden zu sein oder sich mit einer richtig tollen Website rühmen zu können, gleicht vieles aus. Dass es dazu so gut wie nie zu spät ist, zeigt auch das Beispiel von Youtuber Brixius.

Das und mehr sind die Themen unseres neuen Weeklys.

1. Dieser Mann will sein fast 40 Jahre altes C64-Spiel vollenden

„Es ist einer dieser losen Fäden in meinem Leben, die ich zutiefst bereue“, sagt Brixius in seinem Video. Er arbeitet seit 40 Jahren an einem Computerspiel – für den C64. Jetzt hofft er, dass seine Patreon-Unterstützer und die Youtube-Community ihm die „moralische Unterstützung und Verantwortung“ geben können, die er braucht, um sein Spiel nach all den Jahren fertigzustellen.

Um das Projekt abzuschließen, hat Brixius einen detaillierten Plan entwickelt. Zuerst möchte er sich auf die Quellcodeverwaltung konzentrieren und dann seinen Kartencode vervollständigen. Darüber hinaus beabsichtigt er, das Farbschema in den Dungeons zu korrigieren. Um seine Prioritäten festzulegen, bittet er seine Community um Unterstützung und nimmt ihre Vorschläge für seine geplanten vierteljährlichen Sprints entgegen.

2024 soll das Spiel dann endlich fertig sein.

2. Das sind die 10 gefragtesten IT-Jobs

Der Fachkräftemangel ist in der Tech-Branche besonders stark spürbar. Besonders gefragt sind qualifizierte Fachkräfte in Bereichen wie Software- und Anwendungsentwicklung, Automatisierung von Prozessen sowie Cloud-Architektur und -Betrieb zu finden.

Kaum verwunderlich suchen Unternehmen deshalb vor allem nach Netzwerk-Security-Engineers, System-Security-Manager:innen, Netzwerk- und System-Administrator:innen und Personen für den Helpdesk. Aber auch Devops-Expert:innen, Cloud-Engineers und Frontend- sowie Datenbank-Entwickler:innen haben gute Chancen, schnell einen gut bezahlten Job zu finden.

3. Der Mac Studio mit M2 Ultra im Test

Mit der Ankündigung des Mac Pro und der neuen Mac-Studio-Generation, die jeweils mit M2-Max- und M2-Ultra-Chips angeboten wird, hat Apple einen kompakten Rechner zwischen Mac Mini mit M2 und Mac Pro ins Portfolio aufgenommen.

Der Mac Studio kommt mit enormer Leistung, die dank der M2-Max- und M2-Ultra-Chips noch einmal auf ein neues Level gehoben wurde. Trotz der enormen Leistung ist der Mac vergleichsweise sparsam im Energieverbrauch, zudem ist er trotz aktivem Lüfter außerordentlich leise – selbst unter hoher Last.

Für die meisten Nutzer:innen ist der Mac Studio in Sachen Leistung allerdings vollkommen überdimensioniert, sodass sie auch getrost zum Mac Mini greifen können, der zudem weit kostengünstiger ist. Auch für Besitzer:innen eines Mac Studio mit M1 ist das neue Modell kein Pflichtkauf.

4. Kryptoanleger:innen müssen mit Post vom Finanzamt rechnen

Steuerhinterzieher:innen mit Kryptowährungen sollten sich in Acht nehmen: Die nordrhein-westfälische Steuerfahndung – die größte in Deutschland – hat im Zuge eines Auskunftsersuchens eine Menge Daten von einer großen Kryptobörse erhalten. Transaktionen von Tausenden Kund:innen sollen dort enthalten sein. Die Ermittler:innen schätzen, dass eine Schadenssumme im zweistelligen Millionenbereich darin versteckt ist.

Die Fahnder:innen sollen die Daten mit anderen Bundesländern geteilt haben. Eine Selbstanzeige von Mehrfachtäter:innen und bei Beträgen von über 50.000 Euro kann eine Haftstrafe verhindern – dabei werden dann allerdings Strafzuschläge zusätzlich zur Steuerlast fällig. Sicherlich trotzdem besser als eine mehrjährige Haftstrafe.

5. Was es bei Bestellungen in China-Shops zu beachten gilt

Sie heißen Banggood, Shein, Wish oder Aliexpress – und bieten eine riesige Auswahl an Waren aller Art: von technischen Zubehörprodukten und Technikspielzeug aller Art über Haushaltsprodukte und Spielwaren bis hin zu Bekleidung und Sportartikeln. Insgesamt spielen die China-Portale inzwischen eine wichtige Rolle auch bei deutschen Kund:innen.

Doch so verwirrend wie das Angebot sind oftmals auch die Websites – und die lassen viele Fragen offen, insbesondere dann, wenn man das Bestellen bei Wish und Co nicht gewöhnt ist.

So werden beispielsweise europäische Normen und Vorschriften wie das CE-Zeichen nicht immer erfüllt und auch die Lieferung kann mehrere Monate dauern. Reklamationen oder Rücksendungen lohnen oftmals nicht, wenn die Kosten dafür bei den Käufer:innen liegen. Die sollten sich außerdem auch auf zusätzliche Kosten durch Zoll und Steuern einstellen.

