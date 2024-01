5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Tipps zum Sparen und ein Blick auf die Enthüllungen der CES

Guten Morgen und noch ein schönes neues Jahr von uns! Gehörst du zu den Menschen, die jedes Jahr neue Vorsätze schmieden – und wenn ja, was nimmst du dir so vor? Mehr Sport, gesünder essen, weniger Bildschirmzeit, vernünftiger mit Geld umgehen? Damit wärst du in guter Gesellschaft: 51 Prozent der Deutschen nehmen sich zum neuen Jahr vor, mehr zu sparen. Wie vielen es gelingt, diesen Vorsatz auch umzusetzen, wissen wir nicht – wohl aber, dass das in der Theorie einfacher klingt, als es wirklich ist.

Anzeige Anzeige

Zu müde zum Lesen? t3n Weekly gibt es auch als Podcast

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Du willst dieses Jahr mehr sparen? So klappt es garantiert

Eigentlich ist das Sparen doch ganz einfach: Man gibt einfach weniger Geld aus, fertig. In der Praxis sieht das aber oft – und für viele – ganz anders aus. Damit dein Konto 2024 immer gut gefüllt ist und du deine finanziellen Ziele erreichst und Träume verwirklichen kannst, geben wir einige Tipps. So hilft es zum Beispiel, sich ein emotional behaftetes Ziel auszusuchen, auf das man hinspart. Auch eine feste Sparroutine wirkt Wunder.

Amazon Prime verliert einen Vorteil

Schon im September des Vorjahres kündigte Amazon an, Werbung in seinen Streamingdienst Prime Video integrieren zu wollen. Im Anschluss geizte das Unternehmen jedoch lange mit Informationen. Nun schafft der Versandhändler per Mail Klarheit. Ab dem 5. Februar müssen Kund:innen mit Werbe­unterbrechungen in Filmen und Serien rechnen. Nur gegen eine Gebühr von monatlich 2,99 Euro lässt sich die Reklame abschalten. Immerhin spricht Amazon von Werbung in begrenztem Umfang. Die Mehreinnahmen wolle man in weitere Inhalte investieren.

Anzeige Anzeige

Das erste Top-Smartphone 2024

Seit jeher gehören Samsungs Smartphones aus der Galaxy‑S-Serie zu den größten iPhone-Herausforderern. Nun steht die Vorstellung des nächsten Topmodells, des Galaxy S24, an. Den Termin hat Samsung mittlerweile bestätigt. Das „Galaxy Unpacked“-Event findet am 17. Januar statt – und zwar in San José. Die US-amerikanische Stadt liegt in unmittelbarer Nähe zum Apple-Hauptquartier in Cupertino. Wenn das mal keine Ansage ist.

Das bringt die CES

Morgen ist es so weit: Die CES, die größte Technikmesse der USA, öffnet ihre Türen. Und schon jetzt ist klar, dass vor allem KI das dominierende Thema sein wird. Von Notebooks und Rechnern mit KI-Chips über Assistenzsysteme in Autos bis hin zu smarten Haushaltsgeräten wie Kühlschränken oder Staubsaugern – überall steckt künstliche Intelligenz drin. Ob das immer sinnvoll ist, sei einmal dahingestellt.

Anzeige Anzeige

Alles hat ein Ende – auch Tetris?

Richtig durchspielen kann man Tetris nicht. Der 13-jährige Willis Gibson ist dem Ende jetzt aber näher gekommen als irgendjemand vor ihm. Mit einer speziellen Technik am NES-Controller spielte sich Gibson bis ins Level 157 – und brachte das Spiel dann über einen Softwarefehler zum Absturz. Statt eines Abspanns gab es einen eingefrorenen Bildschirm zu sehen. Gibson setzte damit eine neue Rekordmarke. Die könnte künftig aber auch übertroffen werden. Denn auslösen muss man den Fehler ja nicht. Eine spezielle Software hat gezeigt, dass Tetris noch viele Level mehr zu bieten hat.

„5 Dinge, die du diese Woche wissen musst“ als Newsletter

Wenn dir der Newsletter gefällt, empfiehl ihn doch weiter! Auf unserer Newsletter-Infoseite gibt es eine Übersicht über alle Newsletter – dieser heißt t3n Weekly.

Anzeige Anzeige

Wenn du schon Newsletter-Abonnent:in bist, hast du bereits eine Mail zum neuen Newsletter-Angebot von uns bekommen. Über den entsprechenden Button kannst du schnell und einfach deine Präferenzen updaten!

Du liest bisher noch keinen der Newsletter von t3n? Dann melde dich jetzt hier an und such dir aus, welche Newsletter du künftig erhalten willst.