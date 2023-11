Weg ist weg: ISS-Astronauten verlieren Gepäck bei Außeneinsatz

Im All sollten Astronauten nichts fallen lassen. (Bild: Midjourney/ t3n)

Die beiden Mitglieder der aktuellen ISS-Besatzung Jasmin Moghbeli und Loral O’Hara absolvierten am Donnerstag einen Außeneinsatz, als ihnen ein Missgeschick unterlief. Auf ihrem Plan stand unter anderem die Arbeit an einem Drehgelenk, welches dazu beiträgt, dass die angeschlossenen Solarmodule sich zur Sonne ausrichten können.

Wie die Nasa in einem Update via Scitechdaily mitteilte, verlief dieser Teil des Außeneinsatzes auch noch erfolgreich. Doch kurz darauf ging den Astronaut:innen bei ihrer nächsten Aufgabe eine Werkzeugtasche verloren.

Nasa: „Oopsy“ im All

Etwas zu verlieren, heißt bei einem Einsatz an der Außenhülle der ISS allerdings etwas ganz anderes, als wir es aus dem irdischen Kontext kennen. Moghbeli und O’Hara verloren den Zugriff auf die Tasche, wozu vermutlich ein kurzer Moment ausreichte, und schon trat die Tasche eine überraschende Reise in die unendlichen Weiten des Alls an.

Die Nasa kann mit einem Augenzwinkern von einem „Oopsy“ im All sprechen, schließlich ging kein unersetzbares Werkzeug verloren. Für den Rest ihres Einsatzes hätten die Astronaut:innen es laut der Weltraumbehörde gar nicht mehr benötigt. Doch es bestand noch ein weiteres Risiko, welches zum Glück schnell ausgeschlossen wurde.

Für immer verloren – aber immerhin nicht gefährlich

Wäre die Tasche im falschen Winkel davon gedriftet, hätte die Gefahr bestanden, dass sie den Weg der ISS erneut gekreuzt und dabei unter Umständen die Außenhülle beschädigt hätte. Fluglotsen entdeckten das Gepäck allerdings schnell mithilfe von Außenkameras und Mission Control stellte fest, dass es eine ungefährliche Flugbahn aufgenommen hatte. Bleibt nur die Frage, wohin diese Flugbahn die Tasche auf ihrem Weg durchs die unendlichen Weiten führt.

Vorfall war nicht der erste seiner Art

Wie Futurism feststellt, war dieser Vorfall nicht der erste seiner Art. Im Jahr 2017 ging beispielsweise ein Schutzschild gegen Trümmer verloren und wurde somit selbst zu einem potenziell gefährlichem Teil Weltraumschrott. Der Zwischenfall wurde sogar auf Video festgehalten.

Die Menge an ziellos durchs All driftenden Gerätschaften nimmt immer stärker zu und stellt eine potenzielle Gefahr für Astronaut:innen und die ISS selbst dar. Immer wieder muss die Station deshalb Ausweichmanöver einleiten. Ihr Ende steht allerdings unabhängig davon kurz bevor. Damit sie nicht ein weiteres – und sehr großes – Stück Weltraumschrott wird, arbeitet die Nasa mit Hochdruck an einem Plan, wie die ISS gefahrlos zur Erde zurückgebracht werden kann.

