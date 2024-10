Wegen Hurrikan Milton: SpaceX-Astronauten im All gestrandet

Nach aktueller Planung, die indes bereits mehrfach verschoben worden war, sollen die vier Mitglieder der Crew-8 nun am kommenden Sonntag, den 13. Oktober, wieder auf der Erde landen. Ursprünglich hatten die US-Raumfahrtbehörde Nasa und das Raumfahrtunternehmen SpaceX den 7. Oktober für die Rückkehr der Crew-8-Mission von der Internationalen Raumstation (ISS) anvisiert.

Anzeige Anzeige

Wasserung im Hurrikangebiet nicht ratsam

Das Problem dabei: Die Crew-8 soll vor der Küste Floridas wassern. Das ist indes die Region, die derzeit von Milton bedroht ist, der sich am Montag zu einem Hurrikan der Kategorie 5 verstärkte, bevor er sich am Dienstag leicht zu einem Sturm der Kategorie 4 abschwächte. Seitdem gewinnt er allerdings rasant an Stärke.

Meteorolog:innen rechnen damit, dass der Sturm am späten Mittwoch oder frühen Donnerstag auf die Westküste Floridas treffen dürfte. Über dem Golf von Mexiko erreichen die Windgeschwindigkeiten schon jetzt bis zu 260 Kilometern in der Stunde. Wie das Hurrikan-Zentrum des US-amerikanischen Wetterdienstes warnt, könne das Wasser in küstennahen Gebieten während der Sturmflut um bis zu 3,7 Meter steigen.

Anzeige Anzeige

Das sind schlechte Bedingungen für das Wassern einer Kapsel mit vier Insass:innen. Die Nasa schreibt: „Die NASA und SpaceX streben nun aufgrund der Wetterbedingungen und der möglichen Auswirkungen des Hurrikans Milton auf die Halbinsel Florida ein Abdocken der Crew-8-Mission von der Internationalen Raumstation frühestens am Sonntag, dem 13. Oktober, um 3:05 Uhr EDT (9:05 Uhr deutscher Zeit) an“.

Je nach Wetterlage kann sich das noch ändern. Laut Nasa ist „die nächste Wetterbesprechung für Freitag, den 11. Oktober, um 11 Uhr (17 Uhr deutscher Zeit) geplant.“

Anzeige Anzeige

Crew-9 löst Crew-8 ab, auch andere Missionen vom Hurrikan betroffen

Die Crew-8 wurde am 3. März an Bord einer Crew-Dragon-Kapsel von einer Falcon 9-Rakete ins All befördert. Die Crew besteht aus den NASA-Astronaut:innen Matthew Dominick, Michael Barratt und Jeanette Epps sowie Alexander Grebenkin von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos. Mit der Ankunft der SpaceX-Mission Crew-9 am 29. September wurde der Abschied der Crew-8 eingeläutet.

Crew-9 war dabei vom Hurrikan Helene betroffen, der für einen um zwei Tage verspäteten Start von der Cape Canaveral Space Force Station an der Atlantikküste Floridas sorgte. Crew-8 ist zudem nicht die einzige Mission, die von Hurrikan Milton betroffen ist.

Anzeige Anzeige

Die Nasa und SpaceX haben den Start des 5 Milliarden US-Dollar teuren Raumschiffs Europa-Clipper, das am Donnerstag auf einer Falcon-Heavy-Rakete abheben sollte, sogar auf unbestimmte Zeit verschoben.

Mehr zu diesem Thema