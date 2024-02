News Artikel merken

Whatsapp: Neue Beta-Funktion blockiert unerlaubte Screenshots eurer Profilfotos

Whatsapp hat in der aktuellen Betaversion für Android (24.4.25) eine interessante neue Funktion am Start. Der Messengerdienst aus dem Hause Meta bessert damit in Sachen Privatsphäre nach.

Von Christian Bernhard