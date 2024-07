Whatsapp: Sprachnachrichten anhören könnt ihr euch bald sparen

Seit etwas mehr als einem Jahr können iPhone-User:innen bereits Sprachnachrichten in Whatsapp als Text anzeigen lassen. Im Mai 2023 erschien das Feature in der Beta des Messengers. Der Vorteil: Befindet ihr euch mit fremden Personen im öffentlichen Raum, könnt ihr den Inhalt der Nachricht erfahren, ohne dass andere mithören.

Jetzt soll dieses Feature auch bald für Android-Nutzer:innen freigeschaltet werden, wie WABetaInfo berichtet. In der neuen Betaversion 2.24.15.5 für Android-Smartphones wird die neue Funktion nach und nach für Whatsapp-Nutzer:innen ausgerollt.

Wie funktioniert die Transkription von Whatsapp-Sprachnachrichten?

Zunächst muss Whatsapp 150 Megabyte zusätzliche Daten für das Transkriptions-Feature herunterladen. Wie ein Screenshot von WABetaInfo zeigt, erfolgt der Download dabei direkt in der App. Zudem könnt ihr aus mehreren Sprachpaketen wählen. Aktuell scheint ein deutsches Sprachpaket zu fehlen. Allerdings sollte es künftig nachgereicht werden.

Um das Feature zu aktivieren, navigiert zunächst in die Einstellungen und wählt dort „Chats“ aus. Dort müsst ihr die Audiotranskriptionen anschalten. Danach sollte unter allen eingehenden Whatsapp-Sprachnachrichten automatisch der umgewandelte Text erscheinen – allerdings nur, wenn die Audionachricht weniger als zwei Minuten lang ist. Ist die Nachricht länger, müsst ihr die Transkription manuell bestätigen. Das soll euch davor schützen, dass lange Texte unbeabsichtigt euren kompletten Chat einnehmen – oder euch jemand absichtlich damit nervt.

Wann erscheint das neue Feature für Android-User:innen?

Wie bereits erwähnt, wird das neue Feature an ausgewählte Beta-Nutzer:innen ausgerollt. In den kommenden Wochen sollen aber noch weitere Beta-User:innen in den Genuss der Audiotranskription in Whatsapp kommen. Wie schnell der Rollout verläuft oder wie umfangreich dieser wird, lässt sich allerdings nicht abschätzen.

Wer kein Beta-Mitglied ist, muss sich zwangsläufig weiter gedulden. Denn an der Testversion von Whatsapp nehmen so viele Menschen teil, dass die Verantwortlichen keine neuen Zugänge zulassen. Auch wenn Beta-Nutzer:innen ihren Platz freigeben, sind die frei gewordenen Spots schnell vergriffen. Wer sein Glück versuchen möchte, kann das im Google-Play-Store tun.

Wer keinen Beta-Zugang hat, muss wahrscheinlich noch einige Wochen oder gar Monate auf die neue Whatsapp-Funktion warten. Zunächst müssen Beta-User:innen Feedback geben, ob das Feature reibungslos funktioniert. Ein Trost: Immerhin bekommt ihr so die finale Version ohne nervige Bugs geboten, sobald sie in die Release-Version von Whatsapp übertragen wird.

