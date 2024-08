So will euch Whatsapp künftig vor betrügerischen Nachrichten schützen

Ein neues Update von Whatsapp soll dabei helfen, Nutzer:innen des Messengerdienstes vor Betrugsnachrichten zu schützen. Das neueste Whatsapp-Beta für Android (2.24.17.24), das im Google Play Store verfügbar ist, scheint kreiert worden zu sein, um noch mehr Sicherheitsfunktionen in die App einzubauen und so die Privatsphäre und Kontrolle der Benutzer:innen zu verbessern.

Eine davon ist jene, mit der Nutzer:innen Nachrichten von unbekannten Konten blockieren können. Das ist in manchen Fällen nicht vonnöten, etwa wenn ihr eure Nummer bewusst einer anderen Person gegeben habt und diese euch zum ersten Mal schreibt. Dann kommt der Hinweis, diese Nummer sei neu gepaart mit dem Hinweis, ob ihr sie in eure Kontakte aufnehmen möchtet. In solch einem Fall bräuchtet ihr die Funktion, an der Whatsapp arbeitet, nicht.

In einigen anderen wäre sie allerdings sehr hilfreich, denn immer mehr Betrüger:innen versuchen, über Whatsapp-Nachrichten an sensible Daten von Menschen zu kommen. In einigen Fällen probieren sie sogar, euren Whatsapp-Account zu kapern.

Blockierung, sobald zu viele Nachrichten von unbekannter Nummer eingehen

Screenshots von wabetainfo.com zeigen, dass Whatsapp die Implementierung einer neuen Datenschutzfunktion zum Blockieren von Nachrichten von unbekannten Konten prüft. Wenn diese Option aktiviert ist, blockiert Whatsapp automatisch Nachrichten von unbekannten Konten, wenn diese eine bestimmte Menge überschreiten. Damit könnten Benutzer:innen vor unerwünschten oder potenziell schädlichen Nachrichten geschützt werden.

Darüber hinaus soll diese Funktion auch die Geräteleistung verbessern, indem sie den Zustrom von Spam und anderen unerwünschten Nachrichten reduziert, die die App belasten können. Betrüger:innen überfluten in manchen Fällen nämlich mit einer großen Menge an Nachrichten ihre potentiellen Opfer.

Whatsapp verwendet derzeit automatisierte Tools, um böswillige Akteure zu erkennen, herauszufiltern und gleichzeitig die Privatsphäre zu wahren. Dazu gehören etwa Algorithmen, die verdächtiges Verhalten und Massen-Nachrichten identifizieren. Mit der Einführung dieser neuen Funktion würde Whatsapp seinen Benutzer:innen eine zusätzliche Kontrollebene bieten.

Angedacht ist laut wabetainfo.com, dass die Funktion zum Blockieren von Nachrichten von unbekannten Konten in einem zukünftigen Update verfügbar sein wird. Noch befinde sie sich in der Entwicklung.

