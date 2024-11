Whatsapp will beliebte Instagram-Funktion übernehmen – mit einem Unterschied

Instagram bietet schon seit einer Weile sogenannte „Add Yours“- oder „Du bist dran“-Sticker. Werden diese auf ein Reel oder in eine Story gepackt, können eure Kontakte darauf reagieren. Sie können so etwa auf eine Umfrage von euch antworten oder direkt Bilder posten, die zu eurem Status-Update passen. Und an einer solchen Funktion arbeitet jetzt auch Whatsapp.

Status-Sticker in Whatsapp

Diese Neuerung hat WABetaInfo entdeckt. Die Funktion versteckt sich schon jetzt in der Android-Beta des Messengers. In Whatsapp wählt ihr die Sticker für eure Status-Updates aus und postet sie anschließend. Sie umfassen ebenfalls Umfragen oder Sticker, über die eure Kontakte Bilder teilen können. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zu Instagram-Stickern.

Bei Instagram seht ihr je nach Privatsphäreneinstellungen der Beteiligten alle Personen, die sich an einem solchen Sticker beteiligt haben. So seht ihr auch oft die Person, die den Sticker gestartet hat, obwohl ihr diese nicht persönlich kennt. Bei Whatsapp wird das nicht der Fall sein. Im Messenger sollt ihr lediglich die Inhalte eurer Kontakte sehen. Das gilt auch, wenn einer eurer Whatsapp-Kontakte an einem Sticker von einer für euch unbekannten Person teilnimmt. Ihr seht dann nicht, wer die Stickeraktion ins Leben gerufen hat, sondern nur den Beitrag eures Kontakts.

Aktuell befindet sich die neue Sticker-Funktion von Whatsapp noch in Entwicklung. Selbst in der aktuellen Beta lässt sich die Funktion nur über Umwege anschauen, aber bisher nicht aktiv mit anderen User:innen nutzen. Wann Whatsapp die Entwicklungsarbeiten an dem Feature abschließt, ist nicht bekannt. In der Regel gehen mehrere Wochen oder gar Monate ins Land, bevor eine in der Beta versteckte Funktion in der Release-Version von Whatsapp veröffentlicht wird.

