Windows 10: Dieses Update bringt eine große Neuerung auf den PC

Zunächst hat Microsofts KI-betriebenes Office-Helferlein Copilot ein Widget-Dasein in der Sidebar gefristet. Auf Windows 11 wurde schließlich eine Funktion als gängige App getestet, was nun auch einer breiteren Masse an Nutzer:innen zugänglich gemacht wird.

So bringt das neue Update „KB5040427“ für Windows 10 mit den Versionen 21H2 und 22H2 eine entscheidende Änderung für Copilot mit sich: Der KI-Assistent wird zur App.

Microsoft Copilot als Taskleisten-basierte App

„Wir verbessern die Copilot-Erfahrung“, beschreibt es Microsoft in seinen Update-Informationen. „Die Copilot-App ist nun an der Taskleiste angeheftet und benimmt sich mehr wie eine App.“ Damit solle den Nutzer:innen die „typische App-Erfahrung“ geboten werden.

Anstatt sich wie bisher im Sidebar zu verstecken, ist Copilot demnach sofort über die Taskleiste zugänglich und lässt sein Fenster vergrößern, verkleinern und verschieben wie jede andere App auch. Bislang wurde diese Form der Copilot-Nutzung nur in Windows 11 getestet.

Nicht alle Nutzer:innen weltweit würden von dieser Neuerung sofort profitieren, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Sie werde „nach und nach“ zur Verfügung gestellt.

Copilot-Nutzer:innen, die das KI-Tool in dieser Form nicht haben möchten, haben Pech gehabt: Das Update „KB5040427“ ist unumgänglich und installiert sich automatisch. Passiert dies nicht, kann es über den Menüpunkt „Update & Sicherheit“ und „Windows Update“ in den Einstellungen manuell abgerufen werden. Der Rest des Updates enthält primär Fehlerbehebungen.

Dass eine solche Neuerung nun auch für Windows 10 ausgerollt wird, scheint zunächst überraschend, denn der offizielle Support für diese Version des Betriebssystems endet am 14. Oktober 2025. Spätestens bis dahin, so scheint Microsoft sich zu wünschen, sollten Nutzer:innen auf Windows 11 umgestiegen sein.

Eine große Mehrheit der Deutschen hält bislang jedoch an Windows 10 fest – zuletzt sogar mit steigender Tendenz. Aktuelle Zahlen von Statcounter zeigen Windows 10 bei einem derzeitigen Marktanteil von 76,8 Prozent hierzulande, was nicht zuletzt an technischen Problemen der neueren Version liegen dürfte.

Zugleich will Microsoft seine Produkte enger mit Künstlicher Intelligenz verknüpfen – wie Forbes berichtet hat, will das Unternehmen KI „überall“ einziehen lassen. Das geht allerdings nur, wenn die Kund:innen möglichst frühzeitig damit in Berührung kommen – selbst diejenigen, die noch an Windows 10 festhalten.

