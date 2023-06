Windows-Spiele auf dem Mac: Apples Porting-Tool für DirectX zeigt erste Erfolge

„Cyberpunk 2077“ und „Diablo IV“ ohne Windows auf dem Mac zocken? Das geht, beweisen Entwickler:innen. In der Szene erfreut sich Apples neues Game Porting Toolkit (GPT) großer Beliebtheit. Im Netz gibt es bereits eine lange Kompatibilitätsliste und sie wird immer länger. Inverse schreibt gar von einer „Geheimwaffe“ und der besten Sache, die Mac-Gaming in den letzten 30 Jahren passiert ist.

Top-Games mit super Performance

Die Zauberformel lautet Wine – auf dieser Kompatibilitätsschicht beruht das GPT. Dabei handelt es sich nicht um eine Emulation, sondern eine Übersetzung: Systemaufrufe für Windows-API werden in macverständliche Aufrufe übersetzt und abgearbeitet. Das Problem lag bisher darin, dass ausgerechnet die Befehle für die Gaming-API DirectX über Rosetta 2 laufen mussten, also einen weiteren Übersetzer. Das Ergebnis: miese Performance. Das hat Apple nun geändert.

Die neue DirectX-12-Implementation überspringt all diese Übersetzungen und bietet eine Performance, die sehr nah an nativ heranreicht. „Diablo IV“ lief auf einem Macbook mit M2-Prozessor in den Ultraeinstellungen mit 90 Frames pro Sekunde (FPS). Das entspricht der Leistung einer Top-Grafikkarte wie der Nvidia RTX 3070. Selbst auf einem Macbook mit M1 Max lief der Titel, der erst letzte Woche erschienen ist, in Full-HD (1.080p) mit 60 FPS.

Gaming-Toolkit für alle: Diese Windows-Games laufen

Der andere Vorteil des Porting-Werkzeugs: Es ist einfach zu verwenden und Indie-Entwickler haben begonnen, grafische Oberflächen dafür zu schreiben, damit auch Nicht-Entwickler es nutzen können. Beliebte Lösungen heißen Whisky oder Heroic Game Launcher. Zudem spülen sie Tutorials ins Netz, wie man sie richtig verwendet.

Im Netz kursiert bereits eine Kompatibilitätsliste – auch von älteren Titeln, die Fans getestet haben. Eine Liste zeigt auch auf, welche Spiele nicht zum Laufen gebracht werden konnten. Unter den erfolgreichen Ports finden sich auch allerlei Mac-Ports, die durch das radikale Streichen von 32-Bit-Software mit macOS Catalina nur mit macOS Mojave oder jünger spielbar sind. Diese Maßnahme von Apple fegte mit einem Schlag den Spielemarkt für macOS leer. Die neuen Portierungsaktivitäten bringen die Titel als gepatchte Windowsversion zurück.

