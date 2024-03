Apple wird seine Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024 in der Woche vom 10. bis 14. Juni abhalten. Auch bei der 35. Auflage wird das Event – wie seit 2020 üblich – fast komplett online veranstaltet.

WWDC 2024: Keynote im Livestream und vor Publikum

Für Entwickler:innen und Interessierte ist das Ganze somit kostenlos. Einige ausgewählte Angestellte und Entwickler:innen können die Keynote zum Auftakt der WWDC 2024 zudem in Apples Hauptquartier in Kalifornien verfolgen.

Im Rahmen der am 10. Juni stattfindenden Keynote dürfte Apple erste Einblicke in seine neuen Betriebssystemversionen geben. Neben iOS 18 und macOS 15 könnten auch iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11 oder visionOS 2 auf dem Präsentationszettel stehen, wie Macrumors schreibt.

Die WWDC-2024-Keynote soll über die Apple-Website und Youtube sowie per Apples Entwickler:innen-App live übertragen werden. Darüber hinaus will Apple über die ganze Woche hinweg Videos und Informationen veröffentlichen.

Apple-Infos für Fans und Entwickler

Für Apple ist die WWDC 2024 eine wichtige Möglichkeit, mit Entwickler:innen von Apps und Games in Kontakt zu treten und diese mit Informationen zu neuen Tools, Frameworks und Features zu versorgen.

„Auf der WWDC geht es darum, neue Ideen auszutauschen und den großartigen Entwickler:innen innovative Tools und Ressourcen zur Verfügung zu stellen“, erklärte Susan Prescott, bei Apple für die Beziehungen zur Entwickler:innen-Gemeinde zuständig. Diese Tools würden den Entwickler:innen helfen, „etwas noch Wundervolleres zu schaffen“.

Swift: Wettbewerb für Nachwuchsentwickler

Im Blickpunkt hat Apple freilich auch den technisch versierten Nachwuchs. Traditionellerweise startet der Konzern im Zuge der WWDC-Terminankündigung die sogenannte Swift-Student-Challenge.

Bei diesem Wettbewerb geht es um die Förderung von Programmierfans jeden Alters. Schüler:innen und Student:innen sollen dabei mit der Swift-Lern-App Playgrounds einen Playground ihrer Wahl erstellen.

In diesem Jahr hat Apple den Wettbewerb allerdings schon früher gestartet. Die Gewinner:innen der Swift-Student-Challenge sollen schon am Donnerstag (28. März) bekannt gegeben werden. Sie können an der Keynote teilnehmen, einige von ihnen dürfen für drei Tage in Cupertino bleiben.

