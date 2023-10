Xiaomi: Neues Betriebssystem kommt nicht nur für Smartphones

Neben Smartphones produziert Xiaomi Technik-Gadgets in 200 Produktkategorien. HyperOS soll sie verbinden. (Bild: Xiaomi)

Xiaomi schickt das Betriebssystem MIUI in Rente. 13 Jahre lang war es bei allen Xiaomi-Smartphones installiert und endet mit Version 14.

Anzeige Anzeige

Nun ersetzt es der chinesische Elektronikkonzern mit „HyperOS“. Das basiert ebenfalls auf Android und soll auch der Produktpalette fernab von Smartphones Rechnung tragen. Die nächsten Telefon-Flaggschiffe „Xiaomi Series 14“ sollen es bereits mitbringen. Das berichtet Android Authority.

Ein Betriebssystem für 200 Produktkategorien

HyperOS verbinde das gesamte Ökosystem von Xiaomi-Produkten in 200 Kategorien: vom smarten Luftreiniger über Hunderoboter bis zum Auto. CEO Lei Jun verriet, dass Xiaomi 2014 begonnen hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Anzeige Anzeige

Das „Internet of Things“-Thema habe damals gerade Gestalt angenommen. 2017 startete der Konzern die Forschung und Entwicklung an dem neuen System offiziell. HyperOS basiere auf zwei Systemkomponenten, erklärte er.

Neue Architektur, keine Details

Jun betonte die tiefe Integration des Android-Kerns. Dazu kommt das selbst entwickelte „Vela“-System, dessen Architektur „komplett neu geschrieben“ worden sei. Das Ziel: Eine „Basis für das Internet of Everything für 10 Milliarden Geräte und 10 Milliarden Verbindungen in der Zukunft“ vorzubereiten.

Anzeige Anzeige

Wie HyperOS im Detail aussieht, verrät Xiaomi nicht. Beobachter gehen von einer Produktpräsentation der Series 14 Ende des Monats aus. Dann darf die Öffentlichkeit vermutlich auch den ersten Blick auf das neue Allroundwunder werfen.

Mehr zu diesem Thema Smartphone Xiaomi