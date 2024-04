Neue Verdienst-Möglichkeiten für Creator: Youtube baut Shopping-Features aus

Hauls sind beliebte Formate, in denen Creator:innen ihre Einkäufe oder Produkte von Partnern präsentieren. (Bild: Gatot Adri / Shutterstock)

Hauls von Kleidungsbestellungen, gekauften Tech-Gadgets oder Einkäufen aus der Drogerie: Creator:innen erzielen bei Youtube Views mit der Vorstellung von Produkten. Laut Youtube sollen Nutzer:innen 2023 mehr als 30 Milliarden Stunden einkaufsbezogene Videos gesehen haben.

Shopping Collections: Kuratierte Produktliste von Creator:innen

Youtube will diese Nachfrage seitens der Creator:innen nutzen und baut daher die Möglichkeiten zur Produktplatzierung aus – etwa mit Shopping Collections. Diese dienen dazu, ihre Produkte mit Links zum Kauf zu platzieren. Mit der Funktion kann quasi eine eigene Art Anzeige erstellt werden. Nutzbar ist sie im ersten Schritt über die App, zukünftig soll das Ganze auch über Desktop funktionieren.

Platziert werden können neben Produkten von anderen Marken, für die der:die Creator:in wirbt, auch eigene Ware. Für Zuschauer:innen wird diese von Creator:innen kuratierte Liste an mehreren Stellen zugänglich sein. Sie erscheint etwa in der Videobeschreibung oder in der Produktübersicht der Creator:innen.

Bestehende Features werden durch Neuerungen ausgebaut

Insgesamt ist die Funktion laut dem Portal Social-Media-Today eine Erweiterung des Youtube-Produktregals. Mit diesem konnten bisher bereits Produkte mit Verlinkung in der Videobeschreibung platziert werden.

Youtube baut außerdem das vergangenes Jahr eingeführte Feature zum videoübergreifenden Taggen von Produkten aus. Es wird nicht mehr nur für Ersteller:innen von Affiliate-Shops nutzbar, sondern nun für alle Creator:innen mit Shopping-Inhalten.

Affiliate Hub: Platz, um neue Kooperationen zu finden

Für Creator:innen könnte außerdem der neue Affiliate Hub spannend sein. Zugänglich über die App und Desktop sollen sich Creator:innen darüber für neue Kooperationen mit Marken bewerben können. Aufgeführt sollen darin in einer Liste auch Promo-Codes sein. Außerdem sollen Muster von Marken angefordert werden können.

Ähnliches gibt es beispielsweise bei Tiktok oder den Creator:innen-Angeboten von Meta. Auch der Facebook-Mutterkonzern hatte erst jüngst die Monetarisierungsmöglichkeiten für Creator:innen ausgebaut. Andere Plattformen hat Youtube bei seinen neuen Features auch auf dem Schirm: Der Fourthwall Shop – eine Möglichkeit für Creator:innen, eigenen Merch online zu platzieren – wird auf die Liste der integrierten Plattformen gesetzt.

Youtube nutzt Trend zum Video-Shopping

Insgesamt schafft Youtube mit all diesen Möglichkeiten mehr Raum für Produktplatzierungen und für die Chance auf Verkäufe. Damit geht die Plattform mit der Zeit: Schließlich shoppen immer mehr Nutzer:innen gern über Videos, wie auch Entwicklungen bei Tiktok zeigen.

Zudem führt Youtube regelmäßig Neuerungen für Creator:innen ein: Erst Anfang April 2024 wurden verbesserte Analytics vorgestellt, die für die Monetarisierung ebenfalls wichtig sein können.

