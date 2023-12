Musk, Gates oder Buffet: Könnt ihr diese Zitate richtig zuordnen?

Sei es zur erfolgreichen Unternehmensführung, Kapitalanlage oder dem Recruiting – viele große Unternehmer sind nie um einen Ratschlag verlegen. Mit Zitaten, die Warren Buffett, Andy Grove und Co in Interviews fallen gelassen oder in eigenen Büchern festgehalten haben, teilen sie nicht nur ihre Gedanken, sondern oft auch wichtige Lektionen und Einblicke in ihr Unternehmen. In unserem Quiz kannst du zeigen, wie gut du dich mit den Tipps und Tricks der Superreichen auskennst. Viel Erfolg!

Du willst mehr Wissen? Hier gibt’s weitere Tipps erfolgreicher Unternehmer

Du willst mehr über die Hintergründe, geflügelten Worte und Lektionen erfolgreicher Unternehmer und Unternehmerinnen wissen? Hier findest du Fakten und Links zum Weiterlesen.

Zusammen mit Paul Allen gründete William Henry Gates 1975 Microsoft. Seit den 1990er-Jahren ist das Unternehmen Marktführer für Betriebssysteme und Office-Pakete. Bei einer Fragerunde vor Studenten verriet Gates eine seiner wichtigsten Lektionen über Führungsqualitäten.

Lea-Sophie Cramer gründete 2013 den Online-Sexshop Amorelie. Seit 2020 sitzt sie im Beirat des Unternehmens. Im t3n-Interview mit der Gründerin lest ihr, warum sie nie allein gegründet hätte und wie Amorelie trotz flacher Hierarchien Strukturen schafft.

Der US-amerikanische Unternehmer und Milliardär Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren weltweit. Seine Weisheiten hat der Unternehmer in mehreren Büchern festgehalten. Jungen Menschen gibt er mit auf den Weg, dass es eine bestimmt Fähigkeit gibt, die erfolgreich macht: Hier geht’s zu Buffetts Top-Karrieretipp.

Ann-Sophie Claus gründete zusammen mit Sinja Stadelmaier das Femcare Startup „The Female Company“ und geriet wegen provokanter PR-Kampagnen in die Schlagzeilen. Wie die aktivistischen Unternehmerinnen damit vor die Vereinten Nationen traten, lest ihr hier. Der Selfmade-Unternehmer Jack Ma gründete 1999 den Onlinehandelsplatz Alibaba. Heute gilt der ehemalige Englischlehrer als reichster Mann Chinas. Für Schlagzeilen sorgt er mit seinem angeblichen Verschwinden.

Wissensdurst noch nicht gestillt? Dann geht’s hier zum nächsten Quiz: