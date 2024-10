21 Logos mit versteckten Botschaften: Von Pac-Man bis Amazon

Der Mythos um das LG-Logo ist bekannt: Versteckt sich Pac-Man in dem roten Kreis mit dem weißen „L“ und „G“? Auch bei anderen Marken gibt das Logo jeweils Raum für Interpretationen – bei Amazon ist beispielsweise auf den ersten Blick schnell ein Smiley zu erkennen, auf den zweiten Blick fällt dahinter jedoch eine tiefere Bedeutung auf.

Logos sind überall

Die verschiedenen Logos umgeben uns dabei jeden Tag, viele sind uns vertraut. Logos werden immer wieder angepasst, allerdings bleiben sie meist Jahre. Ein Beispiel: Nokia hat 2023 nach 60 Jahren sein Erkennungsbild geändert, um moderner zu wirken.

Generell entwickeln bekannte Tech-Marken ihre Logos über Jahre weiter. In seinem ersten Logo hat beispielsweise Amazon einen Fluss eingebaut, der sich so durch eine Art Dreieck schlängelte, dass es an den Buchstaben „A“ erinnerte. Das Logo musste allerdings schnell weichen, 1998 wurde der noch heute genutzte Schriftzug eingeführt – in dem eine geheime Botschaft versteckt ist.

Designer:innen verbauen Botschaften in den Unternehmens-Symbolen

Zwar erkennen wir die Bildchen – welche Leistung aber von Designer:innen dahintersteckt, beachten wir allerdings nicht immer. Sie verbauen spannende Ideen und bebildern den Unternehmenszweck – allerdings manchmal so versteckt, dass wir gar nicht direkt darauf kommen.

Außerdem gibt es mehrheitlich einige Entwürfe, bis das Logo schließlich veröffentlicht wird. Das zeigt das Beispiel von Windows XP: Das Logo hätte auch ganz anders aussehen können, wie einige später im Netz veröffentlichte Vorschläge zeigen.

21 Logos und ihre geheimen Botschaften

t3n zeigt euch 21 Logos und die dahinterstehenden Botschaften. Neben der Pac-Man-LG-Frage und der Bedeutung hinter dem Amazon-Schriftzug mit Pfeil haben wir euch Logos herausgesucht, die gar nicht so bekannt sind, aber mit einem besonders kreativen Design auffallen.

