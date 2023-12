Ad Speedup: diese Chrome-Erweiterung verkürzt Youtube-Werbung mit 16-facher Beschleunigung

Youtube-Nutzer, die nicht über das Premium-Abonnement der 2005 gegründeten Plattform verfügen, sehen sich seit Jahren mit immer mehr Werbung konfrontiert. Die Anzeigen, die zu Beginn oder in der Mitte von Youtube-Inhalten angezeigt werden, können auf Dauer anstrengend sein und verleiten zu der Nutzung eines Werbeblockers. In den letzten Monaten hat Youtube allerdings harte Maßnahmen gegen diese ergriffen.

Youtube fordert seine Nutzer neuerdings auf, entweder den Werbeblocker zu deaktivieren oder eines der Premium-Abos abzuschließen, um weiterhin Videos ansehen zu können.

Jetzt gibt es allerdings eine weitere Option: Mit der neuen Browser-Erweiterung namens Ad Speedup aus dem Chrome-Web-Store kannst du lästige Youtube-Werbung nämlich einfach umgehen. Allerdings auf eine andere Weise als mit altbekannten Werbeblockern.

30 Sekunden Werbung in einer Sekunde ansehen

Anstatt das Erscheinen von Anzeigen überhaupt zu blockieren, werden sie durch Ad Speedup einfach mit einer sehr hohen Geschwindigkeit abgespielt. Die Unterbrechung der Youtube-Inhalte wird so auf ein Minimum reduziert. Die Erweiterung erkennt automatisch, wenn eine Anzeige abgespielt wird, und beschleunigt sie um das 16-Fache. So werden aus 30 Sekunden Werbung nur eine Sekunde, was für die meisten Youtube-Konsumenten durchaus erträglich sein dürfte.

Außerdem schaltet die Erweiterung, die auch mit Edge kompatibel ist, die Werbung standardmäßig stumm. In einer zukünftigen Version soll sie sogar automatisch die Schaltfläche „Überspringen“ betätigen. Die Erweiterung nutzt dabei die Kontrolle der Wiedergabegeschwindigkeit auf Youtube aus. Während Anzeigen standardmäßig nicht über den Youtube-Player beschleunigt werden können, nutzt Ad Speedup den Videoplayer des Browsers, um die Wiedergabe zu beschleunigen.

Da sich die durch Ad Speedup deutlich verringerte Betrachtungsdauer der Anzeigen sicherlich auf die Werbetarife auswirkt, bleibt abzuwarten, ob und wie Youtube gegen diese neue Erweiterung vorgehen wird. Die Tochtergesellschaft von Google äußerte sich dazu bisher noch nicht.

