Alexa Plus: Das kann Amazons neue KI-Assistentin

Im Herbst 2023 hatte Amazon angekündigt, seine 2014 eingeführte Assistentin Alexa mit generativem KI-Support zu versehen. Die Entwicklung dürfte allerdings nicht ganz unproblematisch vonstatten gegangen sein. Den für 2024 erwarteten Launch hatte Amazon jedenfalls verschieben müssen.

Anzeige Anzeige

Launch wegen Problemen verschoben

Insider:innen zufolge lag das unter anderem daran, dass Alexa sich bei den neuen KI-Funktionen verzettelt hatte und etwa nur holprig kommunizierte. Zudem schien sich die Amazon-Assistentin auch bei Basisfunktionen wie dem Steuern des Smart-Home oder dem Setzen von Timern auf einmal schwer zu tun.

Jetzt dürften die Probleme behoben sein. Auf einer Keynote in New York zeigte Amazon, wie sich die neuen KI-Fähigkeiten von Alexa Plus bestmöglich einsetzen lassen. So soll die KI-Alexa Nutzer:innen auf Zuruf Lebensmittel bestellen oder Freund:innen zu einer Feier einladen können.

Anzeige Anzeige

Auf Dauer soll sich Alexa Plus auch Ernährungsgewohnheiten oder Filmvorlieben merken und diese in die Auswahl einfließen lassen können. Alexa kann zudem Auskunft darüber geben, ob für ein bestimmtes Konzert noch Tickets verfügbar sind. Auch die Reservierung eines Tischs im Restaurant um die Ecke soll kein Problem sein.

Alexa Plus fragt Lerninhalte ab und plant Reisen

Für Schüler:innen und Student:innen interessant: Alexa Plus kann mit Lerninhalten gefüttert werden und steht dann für das Abfragen bereit. Die KI-Assistentin übernimmt auch die Recherche von Reisemöglichkeiten und erstellt auf Anfrage potenzielle Reiserouten.

Anzeige Anzeige

Darüber hinaus soll die KI-Alexa aber weiterhin Smart-Home-Geräte steuern können. Die KI-Power soll sich hier etwa darin zeigen, dass Alexa Plus Musik anhand recht unbestimmter Vorgaben finden und zu einer bestimmten Szene in einem Film vorspulen können soll.

KI-Assistentin nutzt Smart-Home-Kameras

Im Rahmen der Keynote zeigte sich derweil, welches Potenzial die mit KI-Fähigkeiten versehene Alexa haben könnte. So beantwortet sie die Frage, ob jemand aus der Familie schon mit dem Hund gegangen war, mit einem Ja. Einen solchen Vorgang hatte sie auf einer Smart-Home-Kamera entdeckt.

Anzeige Anzeige

Darüber hinaus verspricht Alexa Plus auch Anwendungen, die bisher KI-Chatbots vorbehalten waren. So soll die KI-Assistentin Finanzdaten und Sportergebnisse analysieren können. Dazu arbeitet Amazon mit Nachrichtenagenturen wie AP oder Reuters und Zeitungen wie der Washington Post zusammen.

KI-Alexa greift auf geeignete Modelle zurück

Dabei soll Amazon neben seinem eigenen Nova-Modell auf die jeweils am besten passende KI zurückgreifen. The Verge nennt hier etwa Anthropic. Mit Suno soll Alexa Plus wiederum unterwegs KI-Songs auf Zuruf erstellen können.

6 Bilder ansehen Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Amazon zufolge soll sich Alexa Plus auf „fast allen“ bisher auf dem Markt befindlichen Alexa-Geräten nutzen lassen. Der Start soll im März 2025 auf den Echo-Show-Geräten 8, 10, 15 und 21 erfolgen. Die KI-Assistentin soll aber auch über die mobile Alexa-App sowie im Browser laufen.

Anzeige Anzeige

Alexa Plus: Kostenlos für Prime-Abonnenten

Die KI-Integration hat allerdings ihren Preis. In den USA ruft Amazon für die Nutzung von Alexa Plus einen Abopreis von 19,99 US-Dollar pro Monat auf. Euro-Preise sind noch nicht bekannt. Sparen können Prime-Abonnent:innen – für diese ist Alexa Plus zunächst einmal kostenlos.

Mehr zu diesem Thema