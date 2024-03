Apple: Neues iPad Pro mit OLED und iPad Air mit 12,9-Zoll-Display kommen erst im Mai

Eigentlich wollte Apple in den kommenden Tagen neue iPads ankündigen. Gerechnet wird mit Upgrades für iPad Pro und iPad Air. Das Pro soll das größte Upgrade seit fünf Jahren bekommen. Beim Air gab es seit eineinhalb Jahren nichts Neues mehr.

Neue iPads wohl erst im Mai

Fans müssen sich allerdings noch ein paar Wochen gedulden. Wie der für gewöhnlich gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet, soll der Launch der neuen iPads jetzt für Anfang Mai geplant sein.

Die Zulieferer in Asien hätten ihre Produktion entsprechend anlaufen lassen. Für die Verzögerungen seien zum einen Änderungen bei der Displayproduktion verantwortlich sein. Aktuell arbeite Apple zudem noch an der Optimierung der iPad-Software.

iPad Pro soll mit OLED-Display kommen

Wie erwartet stehen jedenfalls iPad Pro und Air im Mittelpunkt von Apples Launchplänen. Wichtigste Änderung beim iPad Pro: Die Geräte sollen mit OLED-Displays ausgerüstet werden. Bis jetzt kommen LED-Bildschirme zum Einsatz.

Darüber hinaus dürfte Apple an den Displaygrößen von 11 und 12,9 Zoll festhalten. Der Umstieg auf die OLED-Technologie bedeutet aber, dass die iPad Pros zwar etwas breiter, aber zugleich deutlich dünner werden.

Magic Keyboard mit größerem Trackpad

Darüber hinaus bringt Apple eine neue Version des Magic Keyboards für das iPad Pro – wohl mit einem größeren Trackpad. Zudem gibt es eine neue Generation des Apple Pencils.

Unter der Haube des iPad Pro soll künftig Apples M3-Prozessor für mehr Geschwindigkeit sorgen. Der M3-Chip kommt aktuell schon im Macbook Pro und im iMac zum Einsatz.

iPad Air: M2 statt M3, dafür 12,9-Zoll-Modell

Das iPad Air muss sich derweil mit einem Upgrade vom M1- auf den M2-Prozessor begnügen. Damit werden die neuen Modelle zwar schneller als die alten. An die Leistung der iPad Pros kommen sie damit aber nicht heran.

Ein echtes Kaufargument für das Air gibt es aber dennoch. Denn das schlanke Tablet soll künftig auch in einer größeren 12,9-Zoll-Variante auf den Markt kommen.

Tablet-Verkäufe zuletzt rückläufig

Apple dürfte auf einen Run auf seine Tablets hoffen. Die Verkäufe sind seit dem Hype während der Corona-Pandemie zuletzt in zwei Jahren in Folge zurückgegangen. In der wichtigen Vorweihnachtszeit 2023 waren die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent eingebrochen, wie Bloomberg schreibt.

