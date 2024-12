Apples Tablet-Vision aus den 80ern: Wie ein engagierter Bastler den Flatmac zum Leben erweckte

1983 hatte Apple-Mitgründer Steve Jobs in einer Rede erklärt, wie er sich die Zukunft der IT vorstellt – und dabei irgendwie auch schon das iPad vorhergesagt. Einen tragbaren Computer in Buchgröße mit kabellosen Verbindungen und einfach zu erlernender Bedienung.

Flatmac: Visionäres Gerät nie erschienen

Einen ersten Schritt in diese Richtung unternahm Apple wenig später mit dem „Flatmac“, der nach dem Design von Hartmut Esslinger entwickelt wurde. Allerdings kam das visionäre Gerät nie auf den Markt.

Lediglich einige nicht funktionstüchtige Prototypen wurden hergestellt, von denen man einen noch heute im Museum of Modern Art in San Francisco anschauen kann. Fast 40 Jahre später hat der Bastler Kevin Noki jetzt das Design umgesetzt – in Form eines tatsächlich funktionierenden Geräts.

Powerbank versorgt Mobilgerät mit Strom

Dazu verwendete Noki einen Raspberry Pi 4 und einen Macintosh-Emulator. Als Reminiszenz an die 1980er-Jahre baute er dem Gerät zudem ein Diskettenlaufwerk ein. Die notwendige Energie stammt von einer Powerbank, die das Gerät bis zu eine Stunde mit Strom versorgt.

Nicht ganz original, aber für die Bedienung nützlich ist der verwendete iPad-Touchscreen. Dadurch lässt sich das Gerät per Fingertipp oder per Stylus bedienen. Angeschlossen werden kann aber auch eine ADB-Maus von Apple. Ein SD-Slot ist ebenso an Bord wie mehrere USB-Anschlüsse.

Flatmac-Nachbau: Gehäuse per 3D-Druck gebastelt

Freilich ist der Flatmac-Nachbau mit einer Tastatur ausgestattet. Diese hat Noki – wie das gesamte Gehäuse – per 3D-Druck gefertigt. Die charakteristische beige-gelbe Farbe erreichte Noki, indem er die Komponenten mit entsprechender Lackfarbe besprühte.

Der Bastler hat unter dem Youtube-Video, das den Bastelvorgang zeigt, zwar einige der verwendeten Komponenten verlinkt. Eine Bauanleitung sowie die für den 3D-Druck benötigten Vorlagen hat Noki aber nicht veröffentlicht.

iPad-Hülle mit Tastatur im Flatmac-Design?

Dabei bestünde sicher Interesse. Die Kommentare unter dem Video sind durchwegs äußerst positiv. Ein Nutzer etwa würde „ausrasten“, wenn er nur eine iPad-Hülle in diesem Design mit Tastatur bekäme. Vielleicht eine gute Idee für Hersteller von Peripheriegeräten.