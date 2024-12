Artemis-Mission: Welche Nasa-Rakete bringt wieder Astronauten auf den Mond?

Die große Mondrakete der Nasa, das Space Launch System (SLS), könnte in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Da konkurrierende Trägerraketen wie das Starship von SpaceX immer mehr an Fahrt gewinnen, stellen einige die Notwendigkeit einer eigenen Mega-Rakete für die nationale US-Raumfahrtbehörde infrage. Interessant wird das besonders, weil SpaceX-CEO Elon Musk in der zweiten Trump-Regierung eine Schlüsselrolle spielen soll. „Es ist absolut im Interesse von Elon Musk, die Regierung davon zu überzeugen, SLS abzubrechen“, sagt etwa Laura Forczyk von der US-Raumfahrtberatungsfirma Astralytical. „Aber es liegt dann doch nicht an ihm.“

Anzeige Anzeige

SLS-Rakete leistungsfähiger als die Saturn-V-Rakete

SLS befindet sich seit mehr als einem Jahrzehnt in der Entwicklung. Die Rakete ist riesig, 98 Meter hoch und etwa 15 Prozent leistungsfähiger als die Saturn-V-Rakete, die in den 1960er und 70er Jahren die Apollo-Astronauten zum Mond brachte. Außerdem ist sie mit geschätzten Kosten von 4,1 Milliarden US-Dollar pro Start sehr teuer.

Sie wurde mit einem klaren Ziel entwickelt: Astronaut:innen auf die Mondoberfläche zu bringen. Die Rakete, die für den Start des Orion-Raumschiffs der Nasa gebaut wurde, ist ein wichtiger Bestandteil des Artemis-Programms der Behörde zur Rückkehr zum Mond, das von der ersten Trump-Regierung im Jahr 2019 gestartet wurde. „Sie spielt eine wichtige Rolle“, sagt Daniel Dumbacher, ehemals stellvertretender Nasa-Administrator und Mitglied des Teams, das SLS 2010 für die Entwicklung ausgewählt hatte. „Die Logik gilt nach wie vor.“

Anzeige Anzeige

Die Rakete ist bereits einmal gestartet, und zwar bei der Artemis 1-Mission im Jahr 2022, einem Testflug, bei dem ein unbemanntes Orion-Raumschiff um den Mond geschickt wurde. Der nächste Flug, Artemis 2, der für September 2025 vorgesehen ist, wird derselbe Flug sein, allerdings mit einer vierköpfigen Besatzung, bevor die erste Mondlandung, Artemis 3, im September 2026 stattfinden soll.

Ist SLS noch notwendig?

SLS könnte auch Missionen zu anderen Zielen starten. Zunächst wollte die Nasa ihre Europa-Clipper-Raumsonde zum Jupitermond Europa mit SLS starten, doch aus Kostengründen und wegen Verzögerungen wurde die Mission im Oktober dieses Jahres stattdessen mit einer Falcon-Heavy-Rakete von SpaceX begonnen. SLS ist auch für den Start von Teilen der neuen Nasa-Mondstation Gateway ins All vorgesehen, die 2028 in Betrieb gehen könnte. Das Vorhaben befindet sich derzeit in der Entwicklung.

Anzeige Anzeige

Der Plan der Nasa für die Rückkehr zum Mond sieht vor, dass SLS Astronaut:innen in einer Orion-Rakete in die Mondumlaufbahn schießt, wo sie ein Rendezvous mit einem separaten Landemodul haben, das auf die Oberfläche hinabgleitet. Dieser Lander ist derzeit das Starship von SpaceX, ein großes Shuttle, das mehrfach starten und landen kann. Musk möchte, dass dieses System eines Tages Menschen zum Mars bringt.

Starship befindet sich derzeit in der Testphase. Im vergangenen Monat absolvierte das System einen beeindruckenden Flug, bei dem die untere Hälfte der Rakete, der Super Heavy Booster, vom SpaceX-Startturm in Boca Chica, Texas, wieder aufgefangen wurde. Die Rakete ist letztlich leistungsstärker als SLS und soll vollständig wiederverwendbar sein, während die NASA-Rakete nach jedem Start im Meer landet.

Anzeige Anzeige

Der Erfolg von Starship und die Entwicklung anderer großer kommerzieller Raketen, wie der New-Glenn-Rakete der Jeff Bezos gehörenden Firma Blue Origin, hat schon früher die Frage nach der Notwendigkeit von SLS aufgeworfen. Im Oktober nannte der Milliardär Michael Bloomberg die Rakete eine „kolossale Verschwendung von Steuergeldern“. Im November sagte wiederum der Journalist Eric Berger auf X, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Rakete gestrichen wird, mindestens 50:50 beträgt. „Ich denke, es wäre die richtige Entscheidung“, sagt auch Abhishek Tripathi, ehemaliger Missionsdirektor bei SpaceX, der jetzt an der University of California in Berkeley arbeitet. „Es ist schwer, SLS als notwendig zu bezeichnen.“

SLS oder Starship?

Die Rechnung ist jedoch nicht ganz einfach. Ex-NASA-Mann Dumbacher stellt fest, dass SpaceX zwar „große Fortschritte“ beim Starship macht, aber noch viel zu tun ist. Die Rakete muss möglicherweise bis zu 18 Mal starten, um Treibstoff für ein einzelnes Mondraumschiff in die Erdumlaufbahn zu bringen, das dann die Reise zum Mond antreten kann. Der erste Test dieses Treibstofftransfers wird für nächstes Jahr erwartet.

SLS hingegen kann Orion mit einem einzigen Start zum Mond bringen. Das bedeutet, dass die Argumente für SLS nur dann kleiner sind, „wenn der Preis für 18 Starship-Starts niedriger ist als der für einen einzelnen SLS-Start“, so Dumbacher. SpaceX hat von der NASA 2,9 Milliarden Dollar für die erste Starship-Mission zum Mond im Jahr 2021 auf Artemis 3 erhalten, aber die genauen Kosten pro Start sind unbekannt.

Anzeige Anzeige

Die NASA entwickelt außerdem bereits Hardware für zukünftige SLS-Starts. „Alle Elemente für das zweite SLS für Artemis 2 sind geliefert worden“, sagte ein NASA-Sprecher in einer Antwort auf per E-Mail gestellte Fragen und fügte hinzu, dass SLS auch ‚Hardware in Produktion‘ für Artemis 3, 4 und 5 hat. „SLS kann mit einem einzigen Start mehr Nutzlast zum Mond bringen als jede andere Rakete“, sagte die NASA. „Die Rakete wird benötigt und ist so konzipiert, dass sie die Anforderungen der Behörde an den Mondverkehr erfüllt.“

Dumbacher weist darauf hin, dass die Abschaffung von SLS auch ein Rückschlag sein könnte, wenn die USA zum Mond zurückkehren wollen, bevor China Menschen dorthin schickt, was die Nation bis 2030 tun will. „Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu überlegen, welche Rakete die beste ist“, sagt er. „Mit jeder Minute Verzögerung müssen wir uns auf eine Situation vorbereiten, in der China zuerst Menschen auf den Mond bringen wird.

Elon Musk bekommt Macht

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Musk eine wichtige Rolle in seiner neuen Regierung zugedacht, die im Rahmen des neu geschaffenen Ministeriums für Regierungseffizienz (DOGE) die öffentlichen Ausgaben kürzen soll. Auch wenn der genaue Aufgabenbereich dieser Initiative noch nicht klar ist, könnten Projekte wie SLS auf dem Prüfstand stehen.

Anzeige Anzeige

Die Streichung von SLS würde jedoch die Unterstützung des Kongresses erfordern, in dem die Republikaner nur über eine knappe Mehrheit verfügen sollen. „SLS war überparteilich und sehr populär“, sagt Forczyk, was bedeutet, dass es schwierig sein könnte, sofort etwas zu unternehmen. „Das Geld für SLS kommt den Steuerzahlern und den Wählern in den wichtigsten Kongressbezirken [in denen die Rakete entwickelt wird] zugute“, so Forczyk. „Wir wissen nicht, wie viel Einfluss Elon Musk haben wird.“ Es scheint wahrscheinlich, dass die Rakete zumindest Artemis 2 im nächsten September starten wird, aber darüber hinaus gibt es noch mehr Ungewissheit. „Meiner Meinung nach wäre es am logischsten, SLS nach Artemis 3 abzubrechen“, sagt Forczyk.

Ein solches Szenario könnte weitreichende Auswirkungen auf die Nasa haben, die über SLS hinausgehen. Die Verschrottung der Rakete könnte eine breitere Diskussion über das Gesamtbudget der Nasa auslösen, das derzeit 25,4 Milliarden Dollar beträgt und damit das höchstdotierte der Welt ist. Dieses Geld wird für eine Vielzahl von wissenschaftlichen Bereichen verwendet, darunter Astrophysik, Astronomie, Klimastudien und die Erforschung des Sonnensystems.

„Wenn Sie SLS streichen, streichen Sie auch die breite Unterstützung für das NASA-Budget in seiner jetzigen Höhe“, sagt Ex-SpaceX-Missionsdirektor Tripathi. „Wenn dieses Budget einmal gekürzt ist, wird es schwer vorstellbar, dass es jemals wieder auf das derzeitige Niveau ansteigt. Seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen.“

Dieser Artikel stammt von Jonathan O’Callaghan. Er ist freier Autor der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und schreibt vor allem über die Bereiche Raumfahrttechnologie und Astrophysik.

Artemis 1: Die 12 besten Bilder der Mondmission

Mehr zu diesem Thema