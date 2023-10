Süßes oder Saures: Bild-KI steckt Tech-Milliardäre in Halloween-Kostüme

Bild-KI machts möglich: Bill Gates zieht an Halloween um die Häuser (Bild: midjourney/ t3n)

Elon Musk als Vampir, Mark Zuckergeber als Pirat? Die Bild-KI Midjourney liefert amüsante Ergebnisse bei dem Versuch, berühmte Tech-CEOs in Halloween-Kostüme zu stecken. Wir haben sie mit verschiedenen Prompts dazu gebracht, wie ihr in der Bildergalerie etwas weiter unten sehen könnt. Bei derart bekannten Persönlichkeiten hat die Bild-KI wenig Probleme, erstaunlich realistische Bilder zu erstellen. Das kann durchaus für öffentliche Verwirrung sorgen, wie der KI-Fake des Papstes in hipper Jacke vor einigen Monaten gezeigt hat.

Dementsprechend nochmal der Hinweis, dass alle Bilder in dieser Bildergalerie KI-generiert sind. Unser persönliches Highlight ist übrigens Tim Cook im Frozen-Look – wie ist es bei euch? Hier geht’s zu den Bildern:

10 Bilder ansehen Tech-CEOs feiern Halloween mit Midjourney Quelle: Midjourney/ t3n

Übrigens: Wer noch mehr in Halloween-Stimmung kommen will, kann sich hier unsere Liste mit den besten Halloween-Filmen anschauen oder hier herausfinden, wie er sein Smarthome mit Apps und Gadgets zum Gruselkabinett macht.

Noch mehr spannende Experimente mit Bild-KI

Von einfachen Spielerein bis hinzu komplexen Aufgaben und richtigen Kunstwerken ist mit Bild-KI wie Midjourney, Dall-E oder Stable Diffusion so ziemlich alles möglich. Wir haben beispielsweise mit Midjourney versucht herauszufinden, wie unsere liebsten Gaming-Charaktere im echten Leben aussehen würden. Auf Reddit hat ein User hingegen gezeigt, wie Tech-Milliardäre in alltäglichen Jobs aussehen würden. Elon Musk als Tellerwäsche? Hier entlang. Hier findet ihr noch weitere interessante Experimente mit Bild-KI:

Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, schaut euch unseren entsprechenden Ratgeber an: Midjourney AI – So nutzt ihr die Bild-KI und diese Alternativen gibt es

