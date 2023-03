Bluesky: Jack Dorseys Twitter-Alternative jetzt im App-Store – aber nur mit Einladung

Bluesky ist eine dezentralisierte Twitter-Alternative vom Twitter-Gründer und ehemaligen CEO Jack Dorsey. Dorsey hat geholfen, Bluesky zu finanzieren, und ist laut einem Tweet von Bluesky im Vorstand des Unternehmens.

Die App für das Social-Media-Netzwerk ist seit Kurzem in Apples App-Store verfügbar, allerdings ist sie noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Momentan befindet sie sich in einem Beta-Status für eingeladene Tester.

Bluesky basiert auf dem sogenannten AT-Protokoll, was es erlauben soll, das Netzwerk dezentral zu betreiben. So bekommen Nutzer volle Kontrolle über ihre Accounts und sie sollen entscheiden können, welche Algorithmen sie nutzen, um sich Inhalte anzeigen zu lassen.

So sieht Bluesky aus

Das Techmagazin Techcrunch hat bereits Zugang zum neuen Social-Media-Netzwerk und berichtet von den Erfahrungen. Im Grunde beschreiben sie es als eine abgespeckte Version von Twitter. Die grundlegenden Funktionen sind vorhanden, allerdings gibt es insgesamt weniger Funktionen.

Nutzer können sich einen Benutzernamen sowie ein @-Handle erstellen, genau wie bei Twitter. Auch die Profilseite sieht der Twitter-Seite sehr ähnlich: Nutzer haben ein Profilbild, einen Hintergrund, eine Beschreibung und Zahlen zu Followern und gefolgten Accounts.

Außerdem können Nutzer Posts verfassen, die bis zu 256 Zeichen lang sind und Fotos beinhalten. Dazu gibt es eine Suchfunktion für Accounts, denen ihr folgen könnt. Accounts können außerdem stummgeschaltet oder blockiert werden.

Auf Posts könnt ihr wie gewohnt antworten, retweeten, liken oder sie melden.

Bluesky vielleicht bald für alle verfügbar

Wie lange die App noch in der geschlossenen Beta bleiben wird, ist momentan unklar. Zu diesem Zeitpunkt ist Bluesky auch noch nicht im Google-Play-Store verfügbar. Auf der Website des Netzwerks könnt ihr euch allerdings weiterhin in die Warteliste eintragen und bekommt so eventuell eine Einladung zur Beta.

Das könnte dich auch interessieren